Víctor Font es presenta per remuntar el Barça amb una alternativa coral al «personalisme» de Laporta

Unes hores després que el Barça anunciés el retorn al Camp Nou, Víctor Font presentava Nosaltres, la candidatura transversal que pretén fer oposició a Laporta en les pròximes eleccions a la presidència del Barça. En una sala de la Fira de Barcelona amb un miler d'assistents -entre ells l'exjugador i exentrenador Xavi Hernández- Font ha demanat "reconnectar el club amb el soci" i "modernitzar i professionalitzar la institució". L'acte ha sigut molt coral i ha comptat amb la intervenció de diverses personalitats. Entre totes han incidit en refermar l'aposta per la Masia i el femení, criticar la gestió de Laporta, demanar una millora de la grada d'animació, i fer una picada d'ullet a Messi de cara a un possible retorn.
En la seva intervenció, Font ha estat especialment crític amb Laporta. "El Barça té davant dos camins, i només un és el correcte". Fent referència a Laporta, ha parlat del "personalisme i la improvisació -a vegades divertit i a vegades vergonyós- d'aquell líder que tot ho mana amb una sola veu". Per part seva ha parlat d'una candidatura amb "gent diversa, transparent, honesta i que no ho refia tot a què la pilota entri". La penya Almogàvers o la candidatura Seguiment FCB han mostrat el suport a la candidatura. L'acte ha acabat amb diverses personalitats sobre l'escenari i Víctor Font amb una bandera catalana i del Barça cridant el clàssic "Visca el Barça i Visca Catalunya".
Picada d'ullet a Messi
L'acte, presentat per l'actriu Ana Sahun i el periodista Albert Brossa ha començat amb un vídeo amb diverses imatges mítiques de la història del Barça que ha acabat amb una imatge enigmàtica, un pla fix de Leo Messi mirant a càmera. La presència de l'argentí al Camp Nou la darrera setmana va encetar el carrusel de rumors sobre una possible adhesió de l'argentí a una candidatura opositora a Laporta. El final d'aquest vídeo n'ha fet créixer uns quants més. Antoni Bassas, periodista de l'ARA i persona important en la candidatura, també ha dit la seva sobre com tancar el capítol de Messi. Ha assegurat que "un retorn no és una estàtua, ha de ser alguna cosa més que això". I ha conclòs el seu parlament afirmant que la història entre Messi i el Barça va començar molt bé ha anat molt bé i ha d'acabar bé".
Crítics amb Laporta
Als assistents se'ls repartia un fulletó amb la forma de l'escut del Barça on s'apuntava directament a la manera de fer de la junta de Joan Laporta. "El Barça té dos camins, el del personalisme i la improvisació, on un sol líder decideix per tothom i qui discrepa és apartat; l'altre és de la feina el respecte i la transparència, és el camí del Barça de tots nosaltres". L'atac a la junta actual ha seguit amb el parlament de Jaume Guardiola, expresident del Cercle d'Economia fins al darrer mes de juny i també exconseller del Banc Sabadell. Assegut al costat de Font, serà un dels pilars importants de la candidatura perquè gestionarà l'àrea econòmica.
En la seva intervenció, ha fet referència al deute que arrossega el club i ha afirmat que pot recuperar-se "controlant la despesa i gestionant bé els ingressos". També ha fet referència als diversos patrocinadors amb qui s'ha anat associant Laporta en el darrer mandat. S'ha de revisar "quines coses es fan i amb qui es fa aquestes coses", i buscar que "siguin empreses que tinguin coneixement i trajectòria". També ha posat en dubte el crèdit amb què s'ha fet efectiu la remodelació del Camp Nou. "No sabem quant s'han gastat".
Les personalitats que fan costat a Font
Nosaltres també busca guanyar múscul a través d'un seguit de personalitats influents de diversos àmbits de la societat catalana que donen suport actiu a la candidatura. El cas més sonat, i revelat avui, és el de Xavi Hernández. L'exjugador i exentrenador -durant el mandat de Laporta- ha assistit presencialment a l'acte, i tot i que no ha parlat, ha deixat clar el seu posicionament.
També hi eren el mencionat Jaume Guardiola o Eloi Planes, president de Fluidra i de la Fundació Catalunya. Se sumaven a Oriol Giralt, l'advocat que el 2008 va impulsar el vot de censura contra Laporta, Francesc Cos, excap de fisioterapeutes del Barça, Edu Polo excap de comunicació del primer equip o Sixte Cambra, excandidat a les eleccions. Personalitats de tota mena agrupades en un front comú amb la difícil missió de fer ombra a Laporta.