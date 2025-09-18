Rosell i Bartomeu neguen haver subornat per guanyar: «Amb Messi i Piqué no havíem de pagar»

Els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu han assegurat aquest dijous al jutjat que mai van pagar diners per subornar àrbitres i que els informes que el club pagava al fill de José María Enríquez Negreira, número 2 dels àrbitres espanyols, es van fer i van servir per assessorar el primer equip de futbol sobre els àrbitres que els tocava a cada partit.
A més, han assegurat que en els anys que van dirigir el club i fins al 2018, quan van deixar de pagar pels informes, l'equip no necessitava subornar àrbitres perquè "teniem el millor equip del món i el Barça ha guanyat per mèrits propis tots els títols. Amb Messi i Piqué no havíem de pagar a Negreria", han sentenciat. El fill de Negreira, Javier Enríquez Romero, també ha declarat i ha assegurat que els informes els va fer i els va cobrar a preu de mercat. Els dos exmandataris no han estat els únics declarar, també han acudit al jutjat la dona de Negreira, Ana Paula Rufás, i els exdirectius del Barça Albert Soler i Òscar Grau.
Ambdós presidents han argumentat que quan van arribar a la presidència del Barça, Enriquez Negreira i posteriorment el seu fill, ja cobraven del club per serveis d'assessorament arbitral. Han justificat que els informes eren útils per als entrenadors del primer equip, des d'un punt de vista esportiu, i per això van mantenir els pagaments.
Els presidents han respost només les preguntes de la defensa, i en sortir l'únic que ha atès a la premsa ha estat Bartomeu. "Ha quedat clar que moltes de les teories que s'han dit han quedat anul·lades. Sobretot, s'ha aclarit que hi havia uns serveis d'assessorament esportiu, d'informes arbitrals, que tenien una contrapartida econòmica", expressat l'expresident.
Per altra banda, ha comunicat que "ha quedat clar que no té res a veure la sortida d'Enriquez Negreira de la federació espanyola amb el fet que el seu fill se li comuniqués el primer trimestre del 2018 que deixava de donar servei al Barça", ha afegit.
Pel que fa a altres declaracions, Enriquez Romero -el fill de Negreira- ha expressat que "he estat tot el temps esperant per parlar amb qui havia de parlar. He defensat la veritat que conec".
Pagament de 7,5 milions al CTA
Amb tot això, cal recordar que la justícia investiga si el club esportiu va pagar durant 18 anys a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) uns 7,5 milions d'euros. La investigació la va iniciar el jutge Joaquín Aguirre, però la seva jubilació va forçar un canvi d'instructor i el cas va passar a mans de la jutgessa Alejandra Gil, la qual cosa va fer prorrogar sis mesos la instrucció.
Pel que fa als pròxims declarants, està previst que el novembre declarin testimonis com l'actual president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde. Però cal tenir en compte que Laporta no està imputat perquè els anys del seu primer mandat al capdavant del club ja han prescrit.