Un estiu ciclista, més enllà del Tour

Aquest diumenge arriba a la seva fi la cent dotzena edició del Tour de França, una de les tradicions més arrelades del mes de juliol. El mateix cap de setmana, també s’inicia la quarta edició de la renovada versió femenina de la prova, un fet que permetrà que els afeccionats a la bicicleta puguin seguir enganxats a la petita pantalla. Més enllà del Tour de França, us proposem una sèrie de lectures que us permetran continuar gaudint d’un estiu ciclista fins i tot quan, el proper 3 d’agost, la ronda francesa femenina arribi a la seva fi. Aquí les teniu.

«Crónicas sobre ruedas: El Tour de Francia» de Jesús Gómez

Pels qui ja troben a faltar el Tour fins i tot abans que l’edició d’enguany hagi acabat, una molt bona solució per alleugerir l’espera és la lectura d’aquestes històriques cròniques de la ronda francesa elaborades pel periodista basc Jesús Gómez Peña, que relata la història de la principal cursa ciclista des dels seus orígens, un ja llunyà 1903, fins a la més immediata actualitat.

Aquesta obra forma part de la col·lecció Crónicas sobre ruedas, impulsada per l’editorial biscaïna Libros de Ruta, especialitzada en temàtica ciclista, que recentment ha passat a formar part del grup cordovès Almuzara, estructurat a partir de l’editorial impulsada, ara fa més de dues dècades, per Manuel Pimentel, el singular exministre de Treball del govern de José María Aznar. El passat polític de Pimentel, però, no s’entreveu contemplant l’excel·lent catàleg de l’editorial cordovesa sinó més aviat tot el contrari.

En qualsevol cas, com apuntàvem, aquestes cròniques de la Grande Boucle signades per Jesús Gómez són una excel·lent manera de reviure les grans gestes que han forjat la llegenda del Tour de França, un prova que ens captiva juliol rere juliol.

«Merckx. Inaccesible» de Guy Roger

També de la mà de Libros de Ruta ens arriba aquesta obra del periodista francès Guy Roger, que fa més de tres dècades que cobreix la informació ciclista per al diari L’Équipe, que repassa vida i miracles del que, a hores d’ara, és considerat com el millor ciclista de tots els temps. Evidentment, estem parlant d’Eddy Merckx, guanyador de cinc edicions del Tour de França i responsable del més gran palmarès de la història ciclista amb ni més ni menys que 525 victòries a la carretera. Aquesta dada, que explica el sobrenom de "Caníbal" amb el qual va ser conegut degut a la seva fam de victòria, és un dels punts de partida d’aquest llibre que, prologat pel mateix Merckx, repassa la carrera d’un ciclista que, fins a l’arribada de Tadej Pogačar, semblava irrepetible.

«Roda, pedal, pinyó» de Pau Chica

D’entre les obres en català, la novetat ciclista de la temporada és aquest Roda, pedal, pinyó. Història del ciclisme a l’Alt Urgell de l’historiador de la Seu d’Urgell Pau Chica, publicat per la també urgellenca editorial Edicions Salòria, especialitzada en temàtica de muntanya. Amb un excel·lent grafisme, inspirat en l’exposició del mateix nom que la Seu va acollir ara fa dos anys, l’obra de Chica repassa la crònica de la bicicleta i del ciclisme en aquesta comarca pirinenca fent especial incís en les diferents proves que ha acollit, entre les quals destaca, evidentment, el Tour de França, que va tenir un final i un inici d’etapa a la Seu d’Urgell en les seves edicions de 1968 i 1974, aquesta darrera amb victòria del mític Eddy Merckx en el cinquè Tour en què el "Caníbal" va pujar a l’esglaó més alt del podi de París vestit amb el mallot groc.

«Crónicas sobre ruedas. El Giro de Italia» de Marcos Pereda

Després de les seves cròniques sobre el Tour de França, la col·lecció Crónicas sobre ruedas, publicada per Libros de Ruta, s’adreça cap a Itàlia per narrar-nos la història de la segona cursa per etapes més antiga que no és altra que el Giro d’Itàlia, la popular "Corsa Rosa". En aquesta ocasió, la responsabilitat de fer memòria al voltant de la ronda italiana recau en el periodista càntabre Marcos Pereda, una de les plomes més autoritzades per escriure sobre ciclisme tal com demostren les múltiples obres que ha publicat al respecte.

En aquestes Crónicas sobre ruedas sobre el Giro, Pereda recull alguns dels seus millors articles sobre la "Corsa Rosa" publicats en les moltes revistes amb les quals col·labora, conformant així una crònica particular sobre l’esdevenir del Giro al llarg dels anys.

«Crónicas sobre ruedas. La Vuelta a España» de Juanfran de la Cruz

El tercer volum de la sèrie Crónicas sobre ruedas correspon, com segurament no podia ser d’una altra manera, a la tercera gran volta ciclista de tres setmanes que existeix actualment al calendari internacional. Així, doncs, Libros de Ruta s’endinsa en la història de la Vuelta, nascuda el 1935, en plena Segona República espanyola, de la mà del diari filonazi «Informaciones» , i ho fa a través de la ploma del periodista Juanfran de la Cruz, especialista en la crònica de la principal cursa ciclista estatal. De la Cruz ens descobreix multitud d’anècdotes i de particularitats tot narrant l’evolució de la Vuelta en el que esdevé una crònica esportiva, però també social i política, de l’Espanya dels darrers 90 anys.

«Un segle costa amunt. Una història política del ciclisme» de Ramon Usall

Per tancar amb aquestes recomanacions per continuar amb un estiu ciclista més enllà del Tour, qui signa aquest article aprofita per escombrar una mica cap a casa i proposar-vos la lectura de l’obra Un segle costa amunt, de Ramon Usall, publicada originalment per Manifest Llibres el maig de 2024, però que fa ben poc que ha arribat a la seva segona edició.

En aquesta obra, tal com s’acostuma a fer en aquesta mateixa secció, l’autor repassa la crònica ciclista del segle XX i ho fa a través de quaranta etapes que evidencien com la història de la bicicleta i del ciclisme són un fidel reflex dels principals esdeveniments polítics i socials que han marcat la història de la humanitat durant aquest mateix període.