La policia investiga una cursa il·legal de ciclistes a Barcelona

La Guàrdia Urbana investiga més de trenta ciclistes que van recórrer l'avinguda Diagonal el passat 21 de juny des del Palau de Congressos fins al Fòrum. Van recórrer els més de 10 km en poc més de 17 minuts ignorant els senyals de trànsit i cometent nombroses infraccions.

L'Ajuntament va tenir coneixement de la cursa dies després, tot i que la convocatòria es va difondre a través d'un cartell publicat a les xarxes socials sota l'eslògan Track or Die (en català, “corre o mor”). Les imatges difoses a xarxes socials i enregistrades per un d'ells mostren com alguns ciclistes s'escolen pels estrets espais que separen un cotxe d'un altre amb l'objectiu de guanyar posicions.

En alguns moments avancen en línia contínua doble vehicles aturats, envaeixen el carril contrari, se salten semàfors en vermell, circulen per carrils reservats a l'autobús i no respecten els passos de vianants. No obstant això, no consten ferits ni danys materials.

Vídeo difós a xarxes per un dels ciclistes.