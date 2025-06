Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona inspeccionen locals cannàbics per buscar marihuana il·legal

La Guàrdia Urbana de Barcelona i la Guàrdia Civil duen a terme aquest dijous al matí un dispositiu en locals de venda de productes cannàbics legals. Les inspeccions es fan en diversos punts de la capital catalana, sobretot al barri del Poble-sec, i en altres ciutats de la demarcació, segons informa El caso i han confirmat fonts policials a l'ACN. L'objectiu és comprovar que tots els productes a la venda compleixen els estàndards legals i evitar que hi hagi alguna substància més enllà del cannabidol (CBD), que es pot comprar en molts negocis. El dispositiu compta, a més, amb la unitat canina de la Guàrdia Civil per a trobar amb més facilitat la marihuana que no hauria d'estar a la venda.