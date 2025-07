Desarticulen una xarxa de contraban de tabac en què estava implicat el número 2 del Servei de Vigilància Duanera

El Servei de Vigilància Duanera (SVA) de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa de contraban de tabac en una operació conjunta que s'ha saldat amb vuit persones arrestades. Un d'ells és el número dos del SVA a Catalunya, el grup de l'Agència Tributària encarregat de la lluita contra el contraban i el narcotràfic.

Se l'acusa de presumptes delictes de suborn i revelació de secrets per la seva pròpia condició de funcionari públic. L'arrest es va fer fa uns dies, però l'Agència Tributària ho mantenia en secret de sumari per ordre judicial. El detingut ja ha passat a disposició judicial.

En l'operació s'han intervingut més de 2,1 milions de paquets de tabac, valorats en més de 8,8 milions d'euros, que estaven amagats en contenidors al Port de Barcelona. Els vuit implicats han sigut detinguts per delictes de contraban de tabac, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Quatre d'ells, inclòs el funcionari, ja han ingressat a la presó.

Exportació i importació de tabac

Segons apunta el Ministeri de l'Interior, l'organització criminal desarticulada tenia capacitat per "importar i extreure clandestinament" contenidors del port de Barcelona. La banda feia servir una estructura amb diferents protagonistes del port que feien les extraccions i asseguraven les operacions per evitar l'acció dels cossos policials. En aquest aparell hi havia estibadors, transportistes i el mateix número dos de Vigilància Duanera.

El passat 14 de maig, la Unitat Fiscal de la Guàrdia Civil del port barceloní va aconseguir interceptar un contenidor suposadament buit que ja havia estat extret de forma clandestina de la terminal 'Port Nou'. Duia, segons el cos de seguretat, tabac de contraban. Els agents van detenir el conductor del camió que transportava el material.

A partir d'aquí es va fer una inspecció exhaustiva de contenidors i se'n van trobar tres més dins la terminal suposadament buits i carregats amb tabac de contraban. Els quatre contenidors havien arribat a Barcelona des de Turquia a bord de la nau 'Sidra Halima'. Duien més de 2,1 milions de caixes de tabac valorades en 8,8 milions d'euros.

Arran d'això, el Jutjat d'Instrucció 14 de Barcelona va autoritzar 12 registres (10 a la demarcació de Barcelona, 1 a la de Tarragona i 1 a la de Granada), així com dues inspeccions fiscals a una empresa logística de Sant Boi de Llobregat. A banda del tabac, també s'ha intervingut diners en efectiu, criptomonedes, sis vehicles, rellotges de luxe i documentació diversa.

Uns dels detinguts va atacar a un dels agents

Durant un dels registres policials a Sant Pere de Ribes, un dels detinguts, armat amb un matxet de 38 centímetres, va atacar a un dels agents de la Guàrdia Civil per evitar que entrés al seu domicili. L'agent li va disparar al braç per defensar-se. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge i va rebre l'alta hores més tard.