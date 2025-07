Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Alella (Maresme) un grup de lladres que es dedicava a robar cotxes d'alta gamma, per a després modificar-ne la documentació i reintroduir-los de nou al mercat. La investigació es va iniciar arran del robatori d'un vehicle de 800.000 euros d'una nau del moll pesquer de Roses (Alt Empordà).

Els fets es remunten al 20 de juny, quan pels volts de les tres de la matinada, uns desconeguts van forçar la porta d'entrada de la nau i en van sortir amb el cotxe esportiu i amb un altre tipus 4X4. La investigació va avançar i va determinar que els responsables havien amagat el vehicle de luxe en una finca d'una urbanització d'Alella.

Fins a la zona s'hi van desplaçar els Mossos amb el suport de la Policia Local de la localitat i van trobar l'esportiu aparcat als exteriors de la casa. Al seu voltant, hi havia sis joves que entraven i sortien constantment del domicili i que, en veure els policies van intentar fugir, però els agents els van aconseguir interceptar i identificar.

En fer les comprovacions posteriors els Mossos van veure que el cotxe tenia una matrícula diferent de les que constaven a la denúncia, tot i que en aparença era exactament igual al que constava com a denunciat. En aquest cas, el vehicle portava plaques alemanyes i coincidien amb el número de bastidor d'un altre cotxe del mateix model. A més el número de bastidor havia estat manipulat per tal que coincidís amb la matrícula i sortejar així intentar passar desapercebut.

Clonació dels vehicles d'alta gamma

A la finca, però, els agents també van trobar el vehicle tipus 4x4, que els lladres van utilitzar el dia de la sostracció i una furgoneta d'alta gamma. Les comprovacions posteriors per part del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de la Divisió de Trànsit van permetre determinar que els dos vehicles també estaven falsificats, amb els números de bastidor manipulats i, per tant, els lladres també els havien robat. En el cas del 4x4, les investigacions van descobrir que constava sostret a Suïssa.

La investigació va determinar que la banda es dedicava a robar vehicles d'alta gamma per encàrrec i alterar el seu número de bastidor per fer-los coincidir amb altres vehicles accidentats de la mateixa marca i aconseguir així la seva documentació. D'aquesta manera els clonaven i podien reintroduir-los al mercat amb documentacions reals.

Per portar a terme tota l'operativa, el grup disposava d'eines i equips dedicats a la falsificació de documentació, equips informàtics per modificar la identitat digital dels vehicles i una xarxa logística europea per introduir els cotxes robats amb una nova identitat.

Arran dels indicis, els Mossos van detenir sis joves entre 19 i 26 anys com a presumptes autores del robatori amb força, falsificació de document públic i danys. La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions. Els detinguts, que no tenien antecedents, han passat aquest dimecres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.