El PP reclama una reforma legal per «reforçar» la justícia gratuïta i el torn d'ofici

El PP ha reclamat al govern espanyol una reforma de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta per reforçar el sistema del torn d'ofici. La vicesecretària de Regeneració Institucional dels populars, Cuca Gamarra, ha defensat la necessitat d'implantar un mecanisme de pagament mensual i d'actualitzar els barems per garantir "indemnitzacions dignes" als professionals.\r\n\r\nSegons Gamarra, l'actual normativa no reconeix adequadament la feina dels prop de 40.000 advocats d'ofici que hi ha a l'Estat. El PP denuncia que els barems d'indemnització no s'actualitzen des del 2013, fet que, assegura, ha comportat una pèrdua de poder adquisitiu pròxima al 40%.\r\n\r\nEls populars també proposen "simplificar els tràmits per accedir a la justícia gratuïta" i reclamen que les actuacions dels advocats del torn d'ofici siguin remunerades independentment que es reconegui aquest dret als beneficiaris. Segons el partit, el nombre de lletrats adscrits al servei ha caigut un 14,4% en els últims cinc anys.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl risc d'un govern PP-Vox afegeix tensió extra a la successió d'Omella Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n