L'exconseller i diputat d'ERC Joan Ignasi Elena ha negat aquest matí davant el jutge tenir cap relació pública o privada amb l'exalcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso. Així ho ha assenyalat durant la seva declaració a la sala civil i penal del TSJC com a investigat pel cas de contractacions sospitoses al consistori que va contractar per la via del contracte menor a SINERGIA EDM, d’on era administrador Elena, pels serveis d'assessorament. La declaració ha començat a les 10.30 hores i ha durant una mica més d’una hora. Ha respost a les preguntes de totes les parts i ha defensat que no coneixia el llavors alcalde, implicat en la trama.
Segons han explicat fonts jurídiques després de la declaració, ha sostingut que ell no tenia cap relació política amb el govern d’Alonso. De fet, les fonts remarquen que entre 2014 i 2021 Elena no va tenir cap càrrec polític i exercia d’advocat. També remarquen que el govern de l'exalcalde era dels Comuns, formació on Elena no ha tingut cap càrrec en la seva carrera política. D’acord amb les fonts presents durant la declaració, ha indicat que sempre va vetllar perquè es complís la legalitat.
A més, les fonts presents en la declaració de l'exconseller sostenen que el consistori va contractar els serveis de l’empresa perquè la persona que tenia l’Ajuntament per a temes urbanístics havia marxat i hi havia una manca de personal. D'aquesta manera, doncs, defensen que hi havia una necessitat en la contractació, motiu pel qual expliquen la carència administrativa. A banda, també indiquen que mai es va alertar a Elena que calia fer un concurs per establir aquests serveis, cosa que sostindria la seva innocència.
La investigació contra Elena
El passat mes de maig, el TSJC apuntava en una interlocutòria la possibilitat que s’havien "violentat els principis i les regles que marcaven en matèria de contractació pública". En l'escrit, es concretava que fins aleshores aquesta feina l’havia dut a terme Milà Advocats, "també amb contracte menor" (18 d’octubre del 2017) i, a partir de llavors, Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient SLP va assumir aquesta feina.
Segons el TSJC, es van emetre 22 factures entre novembre de 2017 i juliol de 2019, amb un import acumulat de 25.046,67 euros, més 5.259,80 euros d'IVA, quantitat que supera el límit dels contractes menors, fixat en 15.600 euros més IVA. També s'assenyala en l'escrit que el contracte menor "no podia ser prorrogat ni tenir una durada superior a un any", segons la normativa vigent aleshores.