Joan Ignasi Elena i Joan Herrera declararan dilluns al TSJC pels contractes a Altafulla

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a investigats dilluns que ve l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per ERC Joan Ignasi Elena -a les 10.30 hores-, i l'exlíder d'ICV Joan Herrera -a les 12 hores- pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Fèlix Alonso, actual diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. El tribunal situa Elena i Herrera com a "cooperadors necessaris" d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa.
El cas indaga en contractes menors que l'Ajuntament d'Altafulla va firmar amb Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera n'eren els màxims responsables. El TSJC assumeix la instrucció del cas després de l'exposició del jutjat del Vendrell, que sosté que Elena i Herrera, administradors de Sinergia, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla, a través de la figura del contracte menor. El cas se centra en un contracte de serveis d'assessorament jurídic extern i la investigació sosté que el consistori hauria utilitzat de fraudulentament la fórmula del contracte menor per evitar un concurs públic i els mecanismes de concurrència competitiva previstos a la legislació de contractació pública.
Dos contractes en el punt de mira
El cas se centra principalment en un contracte menor per un assessorament jurídic que el personal municipal no hauria pogut atendre i que "s'adjudica directament amb facturació mensual" que va durar un any, des de l'octubre de 2017. "La quantitat era de 1.300 euros més IVA, i es van emetre tretze factures" però també "nou factures més fora de contracte, de les quals dos no es van pagar", manifesta el tribunal. Les set restants tenien "un informe de fiscalització disconforme". La interlocutòria apunta que les vint factures van ascendir a 25.046,67 euros, més 5.259,80 euros més d'IVA, i que es van emetre entre novembre de 2017 i juliol de 2019.
El tribunal considera rellevant l'existència d'informes desfavorables de la interventora municipal, que advertia que es repetien serveis amb el mateix proveïdor "sense respectar els principis de publicitat i concurrència" de la llei de contractes del sector públic. La magistrada del Vendrell assenyala que en diverses adjudicacions es va prescindir dels informes preceptius del secretari municipal i dels procediments ordinaris de licitació i sosté que els investigats no podien desconèixer la normativa administrativa per la seva experiència professional i política.
Una segona adjudicació que està sota sospita és un altre contracte menor adjudicat a Sinergia el juny de 2017, per redactar els plecs tècnics per licitar l'obra del casal La Violeta d'Altafulla. L'import del servei va ser de 5.000 euros sense IVA. El TSJC diu que l'adjudicació es va efectuar sense justificar que es contractés un servei extern per a unes "funcions que podia assumir personal municipal". També es va tramitar sense l'informe jurídic preceptiu i en contra de la interventora.
Alonso, investigat pel Suprem
La resolució del TSJC remarca que la presumpta autoria material dels delictes correspondria a Fèlix Alonso, exalcalde d'Altafulla (2011-2019) i diputat al Congrés per Tarragona de Sumar. Alonso és aforat i la seva investigació es tramita en una causa separada al Suprem. La investigació es troba en una fase preliminar i el tribunal insisteix reiteradament en la resolució que els fets es valoren "de forma provisional, presumpta i merament indiciària". Ara bé, el TSJC considera que existeixen "prou elements per obrir diligències penals" i que existeixen "indicis sòlids" per investigar Elena, que és aforat.
Precisament aquest dilluns, Alonso va declarar al Suprem. L’exalcalde d'Altafulla va afirmar que els contractes pels quals se l’investiga es van fer amb criteris tècnics i sense aplicar “en cap cas” consideracions “de naturalesa política o partidista”. Les fonts de la defensa, recollides per l'ACN, remarcaven que la mateixa instrucció ha posat de manifest l’existència d’informes tècnics “contradictoris” i que alguns avalen la forma de contractació que es va fer servir.