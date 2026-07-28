Collboni insta les esquerres a apostar per l'enduriment de penes: «Els barris vulnerables demanen seguretat»

Jaume Collboni es compromet a anar més enllà de les seves competències per afrontar la qüestió de la seguretat i interpel·la l'esquerra per endurir les penes per tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes de foc. En una entrevista a l'ACN, l'alcalde de Barcelona ha defensat que "l'esquerra ha d'entendre que la seguretat és una demanda dels barris més vulnerables" i reclama que les diferents institucions ho atenguin. Tanmateix, denuncia la "banalització" del consum de drogues i assegura que, si pogués, tancaria totes les botigues cannàbiques.
El batlle subratlla que Barcelona ja compta amb programes de prevenció juvenil i treballs comunitaris als barris, però matisa que la política de la seguretat no pot descansar només en el vessant "preventiu". "Quan nosaltres diem que hem de posar l'accent ara en endurir les penes és perquè la resta de coses també s'estan fent", afirma.
En aquest sentit, tant l'Ajuntament com la Conselleria d'Interior han reclamat les darreres setmanes que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels dos anys actuals fins als cinc i, per als grans cultius i tràfic de marihuana, passi de la franja d'un a tres anys a una de sis a nou, una modificació normativa que s'ha de debatre al Congrés dels Diputats.
"Si l'esquerra no es fa càrrec de la seguretat, ho farà l'extrema dreta amb uns objectius i unes conseqüències completament indesitjables", adverteix. En paral·lel, valora la feina en mans dels cossos de seguretat i reivindica intensificar l'activitat policial. Si bé, diu que la majoria de les persones que han comès presumptament delictes amb armes de foc han estat detingudes. També sobre seguretat, el batlle remarca el descens dels delictes en els últims anys i fa valdre la persecució de la multireincidència i el treball per millorar la percepció i la prevenció de delictes amb el pla per instal·lar 500 càmeres de videovigilància més fins al 2027.
Fomentar el lloguer amb els petits propietaris, el pla de Collboni
En matèria d'habitatge, l'alcalde defensa que és una prioritat de la ciutat i remarca que tant la regulació de preus com l'anunci de la prohibició dels pisos turístics a partir del 2028 estan donant fruits. Assegura que, d'una banda, la regulació funciona perquè els preus no pugen i, de l'altra, apunta que el canvi en les regles del joc està provocant també que alguns fons especulatius marxin de la ciutat. "Jo dic adeu-siau perquè no és la inversió que volem en la ciutat", comenta.
Preguntat per si és partidari de limitar o restringir la compra especulativa tal com s'està debatent al Parlament, Collboni prefereix no entrar-hi, però reflexiona que cal tenir present "la perspectiva del petit propietari que té un pis o dos". "Hem de donar-li la confiança i la seguretat que amb les noves regles del joc pot llogar el seu pis, perquè el necessitem", indica, alhora que destaca que el petit propietari és el principal subministrador d'habitatge de lloguer a la ciutat i "se l'ha de cuidar". "Aquell que té el pis heretat de la seva àvia, aquest que en el seu dia efectivament va posar els seus estalvis comprant un pis, a aquest petit propietari se l'ha de cuidar, no se l'ha d'estigmatitzar", insisteix.
Sobre els 10.000 pisos turístics que passaran al mercat quan se'ls revoqui la llicència el 2028, Collboni admet que els propietaris tindran la llibertat i el dret de vendre el pis o posar-lo per a llogar, però subratlla que en tot cas "al final seran pisos per viure-hi". "El que nosaltres desitjaríem és que anés mercat regulat, perquè és lloguer i perquè necessitem que aquests pisos surtin al mercat", conclou. "Els pisos són perquè hi visqui la gent, no perquè facin hotels", reitera.
"Barcelona no necessita promoció"
Sobre el fet que Barcelona hagi estat protagonista en la visita del Papa o la celebració del Tour, l'alcalde creu que "el barceloní ha tornat a veure la seva ciutat projectada en l'àmbit internacional en positiu". Assenyala que esdeveniments exitosos com aquests són importants per "l'autoestima" de la ciutat. Alhora, però, argumenta que Barcelona "no necessita promoció" sinó canviar el seu model econòmic i millorar la reputació.