Junts reclama la compareixença immediata d'Illa al Parlament pel fiasco de les PISA

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació ha presentat una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions “urgents” a la cambra sobre l’error en l’informe PISA 2025. En una roda de premsa, Vergés ha advertit que Illa “també és responsable de l’escàndol”, i ha retret al Govern que actuï amb “ocultisme” davant d’uns “fets gravíssims”. “No és una incidència tècnica, és un fracàs de gestió”, ha criticat el portaveu. La formació constata que l’executiu ha actuat amb “voluntat d’amagar la crisi”, i per això Junts ha demanat que la Junta de Portaveus acordi celebrar un ple aquest mateix divendres perquè comparegui Illa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMés incògnites que respostes sobre el fiasco de les PISA: i ara, què? Gerard Mira\r\n\r\n