El PP exigeix la dimissió de Sánchez i eleccions immediates: «És indecent que continuï»

El Tribunal Suprem ha comdemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó, Koldo García a 19 anys, i ha salvat Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia. La sentència ha provocat una allau de reaccions i l'oposició l'aprofitarà per pressionar Pedro Sánchez de cara a la compareixença d'aquest dimecres al Congrés, on ha de donar explicacions dels casos de corrupció que afecten el seu entorn personal i el seu partit. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que tot el que envolta Sánchez i el PSOE és "una porqueria". "Ábalos és un símbol del sanchisme", ha afirmat, i ha exigit la dimissió del president espanyol i eleccions immediates.
"Ara ha de parlar la política", ha dit Feijóo, que ha lamentat que "no pot ser" que no s'assumeixin responsabilitat. "La responsabilitat polític té nom i cognom: Pedro Sánchez", ha insistit, i ha atribuït al president espanyol haver convertit Ábalos en la seva mà dreta. El líder del PP ha dit que els ciutadans no van votar per això i que la sentència del Suprem és "una condemna al govern de Sánchez". "A què esperen? Més sentències? És indecent que continuï un minut més a la presidència, és insostenible i és insuportable per als espanyols", ha reblat.
El cap de l'oposició ha afirmat que Sánchez ja no té legitimitat per continuar al càrrec, perquè no té pressupostos ni una majoria operativa al Congrés. "Passarem pàgina, Espanya tornarà a estar governada per homes i dones decents", ha dit, i ha acusat el president espanyol d'"aferrar-se al poder". Malgrat la situació dibuixada, Feijóo no presentarà per ara una moció de censura. "La meva proposta és la dimissió de Sánchez i la convocatòria d'eleccions; és una vergonya pels espanyols", ha dit.
En la mateixa línia, el portaveu de Vox, José Antonio Fúster, ha exigit la dimissió immediata del president del govern espanyol. Fúster ha assegurat que la sentència és només una part dels casos que afecten els socialistes i ha acusat Sánchez de ser el nexe comú de tots els escàndols de corrupció que envolten el partit. ”Què més ha de passar perquè Sánchez dimiteixi immediatament?", s'ha preguntat abans d’afirmar que el PSOE s'ha convertit en "un femer i un abocador de corrupció on no se salva ningú". Espanya "no té un govern" sinó "una màfia criminal", ha dit.
El PSOE lamenta que el Suprem salvi Aldama
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha qüestionat la diferència entre les condemnes als principals acusats del cas de les mascaretes. En un missatge a les xarxes socials, ha remarcat que l'exministre Ábalos ha estat condemnat a 24 anys de presó, el seu exassessor Koldo García a 19 anys i Víctor de Aldama a quatre anys i mig, però no entrarà a la presó. "Qui la fa, que la pagui, per descomptat, però: 24 anys per a Ábalos, 19 per a Koldo, i 4 anys per al cap, Aldama, que evita la presó perquè així ho va demanar el PP. Surt a compte ser corruptor a Espanya?", s'ha preguntat. El PSC, per la seva banda, expressa "respecte" a les condemnes Suprem.
ERC, al seu torn, ha urgit Sánchez a "fer neteja" després de la sentència. En roda de premsa, la secretària general Elisenda Alamany ha demanat al president espanyol que no es "limiti a culpar l'àrbitre", en referència a la justícia, sinó que prengui mesures per allunyar-se dels escàndols del PSOE. "L'àrbitre està comprat i no és neutral, però Ábalos, Koldo, Cerdán i Leire són porqueria", ha sentenciat Alamany. Els republicans han carregat contra el PSOE per no haver afrontat un problema que "han deixat podrir i enquistar" i l'insten a "deixar de victimitzar-se". Al seu torn, Gabriel Rufián, cap de files republicà a Madrid, ha deixat anar un nou missatge cap a Sánchez: "Aguantar per a què? Quin contingut té el que queda de legislatura? Governar és legislar, no resistir".