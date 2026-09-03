L’Audiència de Lleida condemna una promotora a reparar l’aïllament acústic d’un bloc de pisos de Tredòs

L’Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a assumir el cost de les obres necessàries per millorar l’aïllament acústic d’un bloc de pisos de Tredòs, al municipi de Naut Aran, a la Val d’Aran. La comunitat de propietaris havia denunciat durant anys els problemes d’insonorització dels habitatges, fins al punt que els residents asseguraven que podien sentir converses, cops i fins i tot les passes dels veïns.
La Secció Civil de l’Audiència considera acreditat que els pisos presenten una manca de confort acústic que afecta les seves condicions d’habitabilitat i conclou que la promotora no va complir les condicions que s’havien establert en el contracte de compravenda.
La resolució obliga l’empresa a fer-se càrrec de les mesures correctores necessàries per garantir els 46 decibels d’aïllament acústic previstos en el projecte. L’import final de les actuacions no queda fixat en la sentència i es determinarà durant l’execució de la resolució judicial.
Una reclamació que es remunta a l’any 2015
El conflicte entre els propietaris i la promotora es va iniciar poc després de la constitució de la comunitat de veïns, l’any 2015. Els problemes d’insonorització van començar a ocupar un lloc destacat en les reunions dels propietaris.
En una junta celebrada el setembre del 2016, diversos veïns ja van posar sobre la taula els que qualificaven de “greus problemes d’insonorització” als seus habitatges. Un any més tard, la comunitat va tornar a abordar la qüestió i va deixar constància que, en alguns pisos, la falta d’aïllament era tan evident que dificultava mantenir unes condicions mínimes de privacitat.
Les queixes es van mantenir fins que la comunitat va decidir portar el cas als tribunals.
Les proves acústiques donen la raó als propietaris
Un dels elements determinants per a l’Audiència han estat les proves pericials i els assajos acústics encarregats per comprovar objectivament l’estat dels habitatges.
Una empresa especialitzada va realitzar nou proves ‘in situ’ per determinar el nivell d’aïllament entre els diferents pisos. Els resultats van evidenciar deficiències: només dos dels nou assajos complien els nivells mínims exigits per la normativa aplicable.
En canvi, quatre proves no assolien els requisits establerts, mentre que les tres restants no permetien extreure una conclusió definitiva.
Per a l’Audiència, aquests resultats reforcen les queixes que els veïns havien expressat des de feia anys i acrediten que el problema no era una simple percepció subjectiva dels residents.
La primera sentència havia desestimat la reclamació
La decisió de l’Audiència de Lleida arriba després que la comunitat de propietaris presentés un recurs contra la sentència dictada en primera instància.
El desembre del 2022, el jutjat de Vielha havia desestimat la reclamació presentada pels veïns contra la promotora. La comunitat, però, va recórrer aquesta resolució i finalment l’Audiència de Lleida, a finals de juny, va estimar el recurs i va revocar la sentència anterior.
La Secció Civil considera que el conjunt de proves aportades permet acreditar que els habitatges no ofereixen les prestacions acústiques que s’havien previst en el projecte.
Ara, la promotora haurà d’assumir les actuacions necessàries per corregir aquestes deficiències i aconseguir el nivell d’aïllament compromès.
Un problema que afecta la privacitat dels veïns
Més enllà dels valors tècnics, el tribunal posa el focus en les conseqüències que la deficiència acústica té sobre la habitabilitat dels pisos.
La possibilitat de percebre amb claredat converses, cops o el moviment dels residents dels habitatges contigus afecta directament la intimitat i el confort dels propietaris, especialment quan es produeix de manera habitual.
La sentència considera, per tant, que les deficiències detectades tenen prou entitat per exigir a la promotora que adopti les mesures necessàries per corregir-les.
La comunitat de propietaris haurà d’esperar ara a la fase d’execució de sentència, en què es concretarà el cost de les obres i les actuacions que caldrà dur a terme per assolir els 46 decibels d’aïllament acústic establerts en el projecte.