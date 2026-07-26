Collboni situa el repte «d'esclafar»l'extrema dreta a les municipals: «La batalla política serà aquesta»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assenyala en una entrevista a l'ACN que el principal repte democràtic que haurà d'afrontar la ciutat a les eleccions municipals del 2027 és "esclafar" l'extrema dreta i parar-li els peus. Davant dels resultats del darrer baròmetre municipal, que situen Aliança Catalana com la quarta força, Collboni demana a les forces progressistes i democràtiques que no perdin aquesta perspectiva i prenguin consciència del "moment històric" i no es mirin "tant el melic".\r\n\r\n"La batalla política serà aquesta", indica. Tot i considerar que és un repte "compartit", no es mostra partidari d'un "front" electoral. "Cadascú ha d'anar amb el seu programa, no sóc frontista", assegura. Independentment dels resultats o l'aritmètica després de les eleccions, reivindica mantenir el diàleg i els acords.\r\n