Sánchez afirma que la nit «ha estat positiva» en els incendis d'Àvila i Madrid però «queden hores complexes»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat que l'evolució dels incendis que afecten a la província d'Àvila i la serra oest de la Comunitat de Madrid "ha estat molt positiva" durant la nit però "queden hores complexes", per la qual cosa ha demanat als veïns que extremin la precaució i s'informin a través dels canals institucionals o mitjans de comunicació.\r\n\r\nAixí s'ha pronunciat Sánchez durant una declaració institucional junt amb el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la seva visita al Centre de Comandament Avançat a Navaluenga (Àvila). El cap de l'Executiu ha confirmat a més que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret per reconèixer les "zones greument per emergències de protecció civil" aquelles afectades pels incendis.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nContinuen descontrolats els megaincendis de Castella i la Gironda Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n