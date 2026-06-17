La febre dels cromos del Mundial arriba als quioscos de Barcelona: «La gent s’endú les caixes senceres»

“No ens queden més cromos del Mundial”. Aquesta és la frase que més se sent des de fa uns mesos als quioscos de Barcelona, abans del començament de la competició internacional que se celebra aquests dies a Mèxic, els Estats Units i Canadà. La febre del col·leccionisme de cromos, que semblava que havia desaparegut entre els més joves, ha tornat amb força per un motiu compartit entre els quiosquers de la ciutat: “És l’últim Mundial de Messi i Cristiano Ronaldo”, explica a Nació un dels treballadors del quiosc que hi ha davant la Borsa de Barcelona, a Passeig de Gràcia, que ha volgut mantenir l'anonimat.
Aquest mes només li han arribat cinc caixes, que venen amb cinquanta sobres de set cromos cadascuna, i a dia 17 de juny “ja no queda res”. El treballador també explica que les cartes que més buscades són "les de Messi o Lamine Yamal". El seu quiosc ha estat dues setmanes sense existències i, quan van arribar, “només van durar tres dies i van tornar a desaparèixer”. Ara, només li arriben els àlbums, que es venen per cinc euros.
“La gent s’endú les caixes senceres”, explica una treballadora d’un altre quiosc de Passeig de Gràcia, a prop de la Casa Batlló. Nens, pares i avis arriben a totes hores buscant els cromos que els falten per completar la col·lecció, una situació que només ha passat amb els cromos de Pokémon i amb els de la Lliga. “Busquen que no siguin repetits, i si és a caixa tancada hi ha més possibilitats de trobar aquell jugador que busquen”, diu la treballadora.
Al seu quiosc, també els turistes proven sort, “sobretot els brasilers”, que, tot i saber que són els mateixos que es venen al seu país -destaca la treballadora-, s’enduen la caixa, que costa 75 euros.
Una crisi d’existències sense resposta
La compra dels cromos es fa a través del principal distribuïdor de Panini de l’Estat, SD Distribuciones. “Si jo en demano 10, potser me'n porten 4”, explica la treballadora del quiosc a prop de la Casa Batlló. Fa la comanda tres vegades a la setmana i, ara, està pendent que li arribin deu caixes. La situació es repeteix a un altre quiosc que es troba uns metres més endavant, davant de la Pedrera.
“Nosaltres fem la comanda una o dues vegades a la setmana perquè ens duguin quatre o cinc caixes, però només n'arriben una o dues i, del matí a la tarda, s’esgoten”, explica la dependenta del quiosc. Ahir, recorda, un representant de Panini els va visitar per assegurar-los que “intentaran dur més caixes”, però la situació no ha canviat i els tres quiosquers coincideixen que s’allargarà en el temps mentre duri el Mundial.
“Ens han dit que estan fent més cromos, però no sabem per què no els estan repartint”, afegeix. Avui, però, tots tres hauran de passar el dia repetint a la gent que busca completar la col·lecció del Mundial 2026 que “no ens queden més cromos”, fins que els arribin més caixes o fins que acabi aquesta “bogeria”, com la descriu la treballadora del quiosc de Casa Batlló.