El Futbol Club Barcelona és el primer club a arribar a les 50 Copes d'Europa entre totes les seves seccions. Amb el triomf d'aquest diumenge 14 de juny del Barça d'handbol davant el Füchse Berlin, els blaugrana ja han conquistat la màxima competició europea en una cinquantena d'ocasions.
"Més que un club", diu en lema del Barça i, a banda de la qüestió del sentiment catalanista i patriòtic, també fa referència al fet que, a més del futbol, que és la base d'operacions del club, es fa una aposta deliberada per les altres seccions poliesportives. Cert és que la majoria d'aquestes seccions són deficitàries, però la idiosincràsia del club, no s'entendria sense aquestes.
Futbol masculí: 5
L'engranatge principal del club, el futbol masculí, en té 5. L'última, de fa ja més de deu anys, la de Berlín i el triplet de Luís Enrique. Serà aquest 2027quan arribi l'anhelada sisena?
- 1991-92
- 2005-06
- 2008-09
- 2010-11
- 2014-15
Futbol femení: 4
L'equip femení de futbol és el que més n'ha sumat darrerament: 4 Champions en els darrers sis anys, amb una hegemonia gairebé total.
- 2020-21
- 2022-23
- 2023-24
- 2025-26
Bàsquet: 2
La secció més seguida del club, i també la menys guanyadora a nivell continental. Fa ja massa temps que l'Eurolliga no viatja cap a Barcelona.
Handbol: 13
Tres Champions en els darrers cinc anys, lúltima, la d'aquest 2026 que ha permès arribar a la xifra rodona de les 50.
- 1990/91
- 1995/96
- 1996/97
- 1997/98
- 1998/99
- 1999/00
- 2004/05
- 2010/11
- 2014/15
- 2020/21
- 2021/22
- 2023/24
- 2025/26
Hoquei patins: 22
La secció més guardonada és, sens dubte, la d'hoquei patins. Això sí, ja fa vuit anys que els blaugrana no conquisten la Champions.
- 1972/73
- 1973/74
- 1977/78
- 1978/79
- 1979/80
- 1980/81
- 1981/82
- 1982/83
- 1983/84
- 1984/85
- 1996/97
- 1999/00
- 2000/01
- 2001/02
- 2003/04
- 2004/05
- 2006/07
- 2007/08
- 2009/10
- 2013/14
- 2014/15
- 2017/18
Futbol sala: 4
Després d'algunes temporades sense classificar-se al play-off final, l'any que ve el Barça tindrà l'oportunitat de tornar a lluitar per ser el rei d'Europa.
- 2011-12
- 2013-14
- 2019-20
- 2021-22