El futbolista Rafa Mir, condemnat a vuit anys i mig de presó per violació

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a vuit anys i mig de presó l'exfutbolista de l'Elx i actual jugador del Sevilla, Rafa Mir, per violació. El davanter va agredir sexualment una jove el setembre de 2024 a casa seva, quan estava jugant com a cedit al València.
La sentència encara no és ferma del tot, però d'entrada li imposa una sanció de set anys de presó per la violació i una condemna de divuit mesos per lesions, les quals, sumades, enfilen la pena fins als vuit anys i mig. A banda, també se li imposa una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima durant els pròxims deu anys, una indemnització de 14.000 euros per les lesions i una multa de 50.000 pels danys psicològics ocasionats per la violació.
Per altra banda, la justícia també ha condemnat el jugador Pablo Jara, també implicat en el cas, a dos anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual contra la segona víctima. També se li aplica l'ordre d'allunyament i està obligat a indemnitzar-la.
Rafa Mir té contracte vigent amb el Sevilla fins el 30 de juny del 2027 i, el club andalús, encara no s'ha pronunciat. Tampoc ho han fet el València, club on juga quan van ocórrer els fets, ni l'Elx, equip en que ha militat aquesta darrera temporada.
El davanter murcià, que aquest any ha jugat cedit a l'Elx tot i que el procés ja estava judicialitzat, ha estat una peça clau per evitar el descens dels il·licitans i ha acabat la temporada amb vuit gols. I, encara ara, Rafa Mir tampoc s'ha pronunciat després de la sentència.
Els fets
Els fets es remunten a la matinada de l'1 de setembre de 2024, quan dues dones van denunciar haver estat agredides sexualment al domicili de Rafa Mir a Bétera (Camp de Túria), després de conèixer el futbolista i el seu amic Pablo Jara en una discoteca de València. Una de les denunciants va acusar Mir d'agressió sexual amb accés carnal i ús de violència, mentre que l'altra va denunciar Jara per tocaments i lesions.
Durant el judici, la principal denunciant va ratificar que Mir la va agredir sexualment en dues ocasions, primer a la zona de la piscina i posteriorment en un lavabo de l'habitatge, on assegura que la va conduir contra la seva voluntat. La segona víctima va confirmar que havia mantingut relacions consentides amb el futbolista, però va acusar Pablo Jara de fer-li tocaments no consentits i d'agredir-la quan abandonaven la casa.
Rafa Mir va ser detingut dos dies després dels fets i va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars, fet que no el va impedir continuar jugant amb normalitat a la Primera Divisió estatal, primer al València i, aquesta temporada, a l'Elx. Des de l'inici del procediment, el futbolista ha defensat la seva innocència i ha sostingut que totes les relacions van ser consentides. Tot i això, la Fiscalia va mantenir durant el judici la petició de 10 anys i mig de presó per al jugador.