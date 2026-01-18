El jutjat arxiva la causa per violació grupal a Navàs després de la rectificació de la denunciant

La denúncia per una presumpta violació en grup a Navàs, presentada als Mossos d'Esquadra fa una setmana, ha estat arxivada pel jutjat després que la denunciant no ratifiqués els fets i manifestés que eren falsos, segons han indicat els advocats dels investigats.
Arxivament de la causa judicial
El jutjat ha acordat arxivar la denúncia per una presumpta violació grupal a Navàs després que la dona que havia denunciat els fets no els ratifiqués davant l'autoritat judicial. Segons han manifestat els advocats dels quatre homes investigats, la denunciant va declarar que la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra era falsa i va demanar perdó als afectats.
Els lletrats han indicat que la decisió judicial posa fi a la investigació oberta arran de la denúncia, presentada per uns fets que, segons es va comunicar inicialment, haurien tingut lloc la matinada del 9 al 10 de gener al municipi.
La posició de la defensa dels investigats
En un comunicat, els advocats dels investigats asseguren que no existeix cap gravació d'imatges ni tampoc cap testimoni dels fets tal com alguns mitjans havien publicat inicialment, i atribueixen el cas a una invenció de la denunciant. En el mateix text, la defensa subratlla que els homes investigats, tots ells veïns de Navàs, han estat els principals perjudicats per una acusació falsa.
Els lletrats també han volgut agrair la professionalitat dels Mossos d'Esquadra en el tractament d'un delicte qualificat de molt greu, i han remarcat que la investigació policial es va dur a terme amb rigor malgrat la fase inicial en què es trobava el cas.
Context de la investigació inicial
La denúncia havia donat lloc a l'obertura d'una investigació per part dels Mossos d'Esquadra, que van començar a recollir proves i a interrogar els presumptes autors. En aquell moment, fonts policials van confirmar que no constaven detencions i que el cas es trobava sota secret, pendent de l'anàlisi de les diligències practicades.
Amb la rectificació de la denunciant i l'arxivament judicial de la causa, el procediment ha quedat tancat.
Comunicats institucionals i posicionaments
La defensa dels investigats ha manifestat que s'adhereix al comunicat difós per l'Ajuntament de Navàs arran dels fets. Al mateix temps, els advocats han reclamat que també es tingui en compte la situació dels investigats, als quals consideren víctimes d'una denúncia falsa, tot defensant la necessitat de protegir les víctimes reals d'agressions sexuals.