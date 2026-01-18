El CB Navàs Viscola trenca el partit després del descans i supera el Quart per 80-73

El CB Navàs Viscola ha aconseguit una victòria important davant el CB Quart Grues Cruz per 80 a 73 en un partit que ha decidit amb una gran sortida al tercer quart. El triomf permet als navassencs refermar-se en la segona posició del grup C-B de Tercera FEB, només per darrere del TQ-CB Prat.
Un inici igualat i amb alternatives constants
El partit ha començat amb molta igualtat i diverses alternatives en el marcador, amb dos equips que han mostrat intensitat i encert en atac. El CB Navàs Viscola ha aconseguit tancar el primer quart amb un lleuger avantatge de 19 a 17, però sense poder trencar el ritme d'un conjunt gironí sòlid i competitiu.
En el segon període, el CB Quart Grues Cruz ha ajustat millor la defensa i ha aconseguit capgirar el marcador. Els visitants han arribat al descans amb avantatge, 34 a 37, deixant el partit totalment obert i amb tot per decidir en la segona meitat.
El tercer quart, clau per decidir el duel
La represa ha estat decisiva. El CB Navàs Viscola ha sortit amb una marxa més i ha signat els seus millors minuts del partit. Amb més intensitat defensiva i un atac molt més fluid, els bagencs han anat ampliant progressivament la diferència fins a situar el marcador en un clar 66 a 51, una estirada que ha acabat sent gairebé definitiva.
Aquest tercer quart ha permès als locals agafar confiança i controlar el ritme del partit davant un Quart que ha vist com se li complicaven les opcions de victòria.
Els visitants ho intenten fins al final
En els últims deu minuts, el CB Quart Grues Cruz no ha abaixat els braços i ha intentat retallar diferències. Els gironins han aconseguit apropar-se en alguns moments, però sense arribar a posar en perill real l'avantatge del Navàs, que ha sabut gestionar els minuts finals amb encert. El marcador final de 80 a 73 reflecteix el control dels bagencs en el tram decisiu.
Montagut i Zhuravlov, referents ofensius
En l'apartat individual, el jugador més destacat del CB Navàs Viscola ha estat Montagut, amb 20 punts, 8 rebots i 5 assistències. També ha tingut un paper clau Zhuravlov, que ha signat una actuació molt completa amb 20 punts i 8 rebots, sent una peça fonamental.
Amb aquesta victòria, el CB Navàs Viscola es consolida en la segona posició del grup C-B de Tercera FEB en solitari, només superat pel TQ-CB Prat, i continua reforçant la seva bona trajectòria a la competició.