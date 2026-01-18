El Baxi Manresa cau davant el Reial Madrid en l'estrena de la segona fase de la Lliga U22

El Baxi Manresa no ha pogut competir fins al final en el debut a la segona fase de la Lliga U22 i ha acabat perdent de manera contundent contra el Reial Madrid per 65 a 99 al Nou Congost. Els manresans només han resistit durant el primer quart abans que els visitants imposessin el seu ritme.
Bon inici manresà abans del domini visitant
El partit ha començat amb un Baxi Manresa valent, capaç de plantar cara al Reial Madrid durant els primers minuts. El conjunt local ha mantingut el pols als blancs en un primer quart força equilibrat, que s'ha tancat amb un ajustat 23 a 26. Tot i la diferència de potencial entre ambdós equips, els manresans han trobat bones accions ofensives i han estat competitius en aquest tram inicial.
El Reial Madrid marca distàncies abans del descans
A partir del segon quart, però, el Reial Madrid ha començat a imposar el seu joc. L'equip visitant ha augmentat la intensitat defensiva i ha castigat les errades del Baxi Manresa, ampliant progressivament l'avantatge al marcador. Al descans, el resultat ja reflectia el control dels madrilenys, amb un 34 a 50 que deixava el partit molt complicat per als locals.
Sense reacció a la represa
La dinàmica no ha canviat després del pas pels vestidors. El Reial Madrid ha mantingut el ritme alt i ha continuat ampliant diferències davant un Baxi Manresa que no ha trobat la manera de frenar l'allau ofensiva del rival. Al final del tercer quart, el marcador ja era de 46 a 74, deixant el desenllaç pràcticament decidit.
Resultat final contundent
Els darrers minuts han servit per confirmar la superioritat del Reial Madrid, que ha acabat tancant el partit amb un clar 65 a 99 al Nou Congost. En el conjunt manresà, el jugador més destacat ha estat Lucas Sánchez, amb 13 punts i 4 assistències, en un debut de segona fase que no ha tingut el resultat esperat per al Baxi Manresa.