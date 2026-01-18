Final pletòric al Pujolet amb triomf del Covisa Manresa davant el Sant Quirze per 6-5

El Covisa Manresa va viure un final d'autèntica eufòria al Pujolet en imposar-se per 6 a 5 a l'AEFS Sant Quirze en un partit espectacular, decidit en els darrers segons. La victòria permet als manresans escalar posicions a la classificació, tot i mantenir-se encara en zona de descens.
Un partit intens i ple d'alternances
El pavelló del Pujolet va ser l'escenari d'un duel vibrant entre el Covisa Manresa i l'AEFS Sant Quirze, que es va resoldre amb un final d'infart. El conjunt local va sortir decidit i va ser qui va obrir el marcador, tot i que la igualtat va ser la tònica dominant durant tot el primer període. Cap dels dos equips no va aconseguir imposar-se amb claredat i el marcador va reflectir aquesta alternança constant.
Al descans, els manresans marxaven amb una mínima avantatge de 3 a 2, un resultat que deixava tot obert per a la segona meitat després d'uns primers vint minuts molt equilibrats.
Gir de guió a l'inici de la segona part
Només tornar al parquet, Asís va fer el quart gol del Covisa Manresa, un inici que semblava encarrilar el partit per als locals. Tot i això, la reacció del conjunt vallesà no es va fer esperar. En només tres minuts, el Sant Quirze va capgirar el marcador amb tres gols consecutius, situant el 4 a 5 i posant el partit molt coll amunt per als manresans.
Amb aquest parcial en contra, el tram final es va convertir en un exercici de resistència i paciència. A més, la situació es va complicar encara més amb tots dos equips arribant al bonus de les cinc faltes, fet que afegia tensió a cada acció.
Un final d'infart amb doble penal decisiu
Els visitants van tenir l'oportunitat de sentenciar el duel, però van errar un doble penal que va mantenir viu el Covisa Manresa. A dos minuts per al final, l'equip de Jairo va apostar pel sistema de porter-jugador. Tot i que les transicions no acabaven de ser efectives, la insistència va tenir premi.
A manca de 40 segons, Héctor Lozano va empatar el partit a cinc gols desviant una pilota al segon pal. Poc després, una falta assenyalada als visitants va permetre a Héctor Albadalejo transformar un doble penal que va desfermar l'eufòria a la graderia i va segellar el 6 a 5 definitiu.
Tres punts que permeten escalar posicions
Amb aquesta victòria, el Covisa Manresa passa de la penúltima posició a ser quart per la cua de la classificació. Tot i continuar en llocs de descens, el triomf suposa un pas endavant important en la lluita per millorar la situació a la taula.