El Baxi Manresa viatja a Vitòria amb baixes, dubtes i novetats

El Baxi Manresa tancarà davant el Kosmer Baskonia (diumenge, 17.00h. DAZN) una setmana que va començar molt bé dimarts amb un triomf de prestigi a la pista del Bahcesehir. Aquesta victòria ha donat confiança als jugadors bagencs. "Tots els jugadors han millorat de forma individual i col·lectiva. I ells ho noten. Això et permet competir. El nostre objectiu és competir fidels a la nostre identitat. I si competeixes sempre tindràs opcions de guanyar", afirma Diego Ocampo.
Pauly Paulicap serà la principal novetat a la convocatòria del Baxi Manresa. El nord-americà va signar contracte hores abans del partit d'Eurocup coincidint amb el tancament de mercat a la competició europea. Paulicap substituirà Grant Golden que dijous va arribar a un acord per rescindir contracte amb el Baxi Manresa. Ocampo treballa per adaptar el més ràpid possible el nou jugador. La primera tasca ha estat ensenyar a Paulicap com vol jugar el Baxi Manresa i li demana bàsicament que ajudi en defensa i en el rebot i faci aquelles coses que sap fer. Paulicap arribarà al Buesa Arena havent fet només tres entrenaments amb tots els seus nous companys però amb un bon estat físic. Ocampo afegeix que es tracta d'un pivot diferent a la resta que formen part de la plantilla però que es podran complementar bé.
La presència d'Hugo Benítez és dubtosa i la d'Eli Brooks està descartada. El Baxi Manresa no vol córrer cap mena de risc amb el jugador nord-americà i seguirà el pla que té traçat per recuperar-lo totalment. Max Gaspà i Gerard Fernández seguiran en dinàmica de primer equip i no jugaran amb l'equip U22,
El Kosner Baskonia arriba a la cita amb la classificació per a la Copa gairebé garantida. Els alabesos tenen dues victòries de marge sobre el Surne Bilbao i els queden tres partits per disputar quan a la resta dels equips, excepte del Dreamland Gran Canaria, només els en manquen dos. La raó és la suspensió del duel que bascos i canaris van haver de suspendre per culpa de la borrasca Emilia. La data del 8 de febrer és una de les possibles si el partit té incidència de cara a la classificació per a la Copa o la condició de cap de sèrie. Si no té afectació es podria jugar més endavant. Ser a la Copa que es disputarà a València no seria notícia anys enrere però adquireix més rellevància si es té en compte que el Kosner Baskonia se n'ha perdut tres de les darreres quatre edicions. El bon estat de forma el van confirmar els bascos aquest dijous quan es va imposar a l'Efes a domicili en partit d'Eurolliga.
L'equip que enguany entrena Paolo Galbiati ocupa la sisena posició a la Lliga Endesa i acumula una ratxa de cinc victòries consecutives. Com a locals ja han estat capaços de derrotar equips com el Real Madrid i la Laguna Tenerife. També van plantar cara al Valencia. Un dels principals punts forts del Kosner Baskonia és el poder ofensiu. Són el segon màxim anotador de la competició amb una mitjana de 92,21 punts per partit.
Ocampo defineix el Kosner Baskonia com un equip que "juga ràpid i té qualitat en totes les posicions. Porten una ratxa molt bona entre l'Eurolliga i l'ACB. Estan en temps de jugar al gran nivell al que estan jugant. Tiren de tres molt bé i alguns jugadors, com Kurucs, poden jugar en diferents posicions. També destaca una defensa que no permet tirs de tres punts".
Carlos Cortés, Raúl Zamorano i Andrés Fernández dirigiran el partit.