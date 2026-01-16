El Covisa Manresa es juga la permanència al Pujolet davant un rival directe com el Sant Quirze

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte, 17 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda, un partit decisiu al pavelló municipal del Pujolet contra el Sant Quirze AEFS. El duel, corresponent al Campionat Nacional de Lliga de 2a Divisió B, pot marcar un punt d'inflexió en la lluita per la permanència dels manresans.
Un partit decisiu per a la permanència
El pavelló municipal del Pujolet serà l'escenari, aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, d'un enfrontament clau per al futur immediat del Covisa Manresa a la 2a Divisió B. Els manresans reben el Sant Quirze AEFS en un duel directe entre dos equips que lluiten a la part baixa de la classificació i que arriben amb números molt similars.
Per al Covisa Manresa, el partit és una autèntica final. L'equip bagenc té aquest dissabte l'oportunitat de fer un pas important en l'objectiu de la permanència, especialment jugant com a local i davant un rival que ja el va superar a la primera volta.
Antecedents i igualtat a la classificació
El Sant Quirze, recent ascendit a la categoria, va imposar-se al Covisa Manresa en el partit de la primera volta per un clar 4 a 1. Tot i aquest resultat, la classificació reflecteix una gran igualtat entre els dos conjunts quan s'analitzen les xifres globals de la temporada.
Els vallesans són tercers per la cua amb 12 punts, fruit de 4 victòries i 12 derrotes, sense empats. En l'aspecte golejador, han anotat 48 gols i n'han encaixat 80. El Covisa Manresa, per la seva banda, és penúltim amb 10 punts, amb un balanç de 3 partits guanyats, 1 empat i 12 derrotes, amb 52 gols a favor i 76 en contra. Uns registres molt semblants que evidencien la transcendència del duel.
Les dificultats del Sant Quirze com a visitant
Un dels factors que pot jugar a favor del Covisa Manresa és el rendiment del Sant Quirze lluny del seu pavelló. L'equip vallesà no ha aconseguit cap victòria com a visitant en tot el que portem de temporada i ha perdut tots els partits disputats fora de casa, en molts casos amb marcadors amplis.
Entre aquests resultats hi ha derrotes per 7-3 a la pista d'Industrias, 7-3 a Ibi, 6-2 a Mataró, 7-2 contra CCR, 5-2 al Pilar València, 9-3 a Cocentaina davant el Ye Faky i 5-2 a Sabadell contra el Natació. En canvi, com a local ha disputat nou partits, amb quatre victòries i cinc derrotes.
L'objectiu: fer del Pujolet un fortí
El Covisa Manresa buscarà aconseguir la quarta victòria consecutiva al Pujolet, després d'haver superat com a local l'Hospitalet, el Bellsport, el Bisontes Playas de Castellón i l'Entreculturas Montesión. Si ho aconsegueix, l'equip manresà abandonaria la penúltima posició i superaria precisament el Sant Quirze a la classificació.
A més, una victòria podria tenir encara més premi. En cas que el Bisontes perdés a casa contra el Mataró, el Covisa Manresa assoliria la quarta plaça per la cua, superant els castellonencs per average amb els mateixos punts.
Mirant també els altres resultats
La jornada presenta altres partits que afecten directament els interessos del Covisa Manresa en aquesta segona jornada de la segona volta. El Ye Faky s'enfronta al Lleida, el Bisontes Castellón rep el Mataró i l'Hospitalet juga contra el CCR Castelldefels.
Actualment, el cinquè per la cua i primer equip fora del descens és el Lleida amb 17 punts. Si els lleidatans perden a Cocentaina, els bagencs es podrien situar a només quatre punts de la salvació. Amb un punt més que el Lleida es troba el CCR Castelldefels, fet que manté obertes diverses combinacions favorables.
Una sola baixa per al Covisa Manresa
De cara al partit de dissabte, el Covisa Manresa només tindrà la baixa de Santa, que no podrà participar per lesió. Amb la resta de la plantilla disponible, l'equip afronta el duel amb la clara idea que el Pujolet ha de convertir-se en un fortí en aquesta segona volta si vol assolir l'objectiu de la permanència.