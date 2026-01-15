Baxi Manresa i Grant Golden acorden rescindir el contracte

Grant Golden ha deixat de ser jugador del Baxi Manresa després que club i jugador arribessin a un acord per rescindir el contracte que els unia fins a final de temporada. L'adeu de Golden era previsible després del fitxatge de Pauly Paulicap aquesta mateixa setmana. Més després de les declaracions de Diego Ocampo dimarts a Istambul explicant que si bé l'equip manresà tenia tres estrangers la idea era tornar-ne a tenir dos el més ràpid possible. La notícia arriba curiosament el dia que Golden complia 28 anys.\r\n\r\nEl pivot ha jugat 15 partits de Lliga Endesa amb el Baxi Manresa amb unes mitjanes de 7,1 punts, 3,6 rebots, 1,5 assistències i una valoració mitjana de 5,7. També ha intervingut en 14 partits d'Eurocup i 3 de Lliga Catalana. El Bàsquet Manresa ha desitjat sort a Golden en el seu futur professional.\r\n