Diego Ocampo valora que Pauly Paulicap aportarà capacitat física i rebot

Diego Ocampo ha justificat la incorporació del pivot nord-americà Pauly Paulicap per un doble motiu. El primer és que aquest dimarts acabava el termini per inscriure jugadors a l'Eurocup. En aquest sentit, el Baxi Manresa es va moure ràpidament i, abans del duel contra el Bahcesehir, la darrera incorporació ja figurava a la llista de jugadors que poden disputar la competició europea.\r\n\r\nEl segon motiu és "millorar el joc en capacitat física i rebotadora. Era un jugador que tenia la possibilitat de poder sortir del seu actual club. Hem corregut per poder disposar d'algú que pogués jugar a l'ACB i l'Eurocup".\r\n\r\nEl Baxi Manresa compta ara amb tres jugadors extracomunitaris i haurà de gestionar aquesta situació. La idea del club és tenir-ne només dos ben aviat i per això haurà d'establir negociacions.\r\n