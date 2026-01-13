13 de gener de 2026

Esports

Diego Ocampo valora que Pauly Paulicap aportarà capacitat física i rebot

Aquest dimarts acabava el termini per inscriure jugadors a l'Eurocup

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 21:10
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 21:13

Diego Ocampo ha justificat la incorporació del pivot nord-americà Pauly Paulicap per un doble motiu. El primer és que aquest dimarts acabava el termini per inscriure jugadors a l'Eurocup. En aquest sentit, el Baxi Manresa es va moure ràpidament i, abans del duel contra el Bahcesehir, la darrera incorporació ja figurava a la llista de jugadors que poden disputar la competició europea.

El segon motiu és "millorar el joc en capacitat física i rebotadora. Era un jugador que tenia la possibilitat de poder sortir del seu actual club. Hem corregut per poder disposar d'algú que pogués jugar a l'ACB i l'Eurocup".

El Baxi Manresa compta ara amb tres jugadors extracomunitaris i haurà de gestionar aquesta situació. La idea del club és tenir-ne només dos ben aviat i per això haurà d'establir negociacions.

