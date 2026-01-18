Remuntada èpica del CN Manresa a Godella que el situa tercer després d'un 10-11

L'Adbisio ETL Global CN Manresa va signar una remuntada memorable a la piscina del Club Nou Godella Natación per imposar-se per 10 a 11 en un partit que semblava perdut al descans. La victòria permet als manresans escalar fins a la tercera posició i apropar-se als llocs que donen accés a lluitar per l'ascens a la segona fase.
Un inici advers i un marcador molt desfavorable
El partit no va començar gens bé per als interessos de l'Adbisio ETL Global CN Manresa. L'equip bagenc es va trobar amb un Godella molt sòlid en defensa i efectiu en atac, que va saber imposar el seu ritme durant la primera meitat. Els manresans es mostraven impotents per superar l'entramat defensiu dels valencians i el marcador al descans reflectia clarament aquesta superioritat local, amb un 6 a 2 que complicava molt les opcions de victòria.
Malgrat el resultat, el conjunt dirigit per Torilo no va perdre la confiança i va tornar a l'aigua amb la determinació de canviar el guió del partit.
Reacció al tercer quart i creença en la victòria
Va ser en el tercer quart quan el CN Manresa va començar a fer dubtar els locals. L'equip bagenc va incrementar la intensitat i el ritme de joc, obligant el Godella a respondre com podia davant l'allau ofensiva. Tot i que els valencians mantenien l'avantatge, els catalans no defallien i continuaven creient en la remuntada.
Amb un Wilson espectacular sota pals, que tornava a ser escollit MVP del partit, i amb dos gols de Puerta, una de les ànimes de l'equip, el marcador es va anar ajustant fins al 9 a 8. Els dubtes començaven a aparèixer a les files locals.
Un final d'autèntica èpica
El Godella va reaccionar per recuperar una renda de dos gols amb el 10 a 8, però l'empenta del CN Manresa ja era imparable. Serra va tornar a ajustar el resultat i, de nou, Puerta va fer l'empat a deu gols quan encara quedaven més de quatre minuts de joc efectiu.
A 2'47" per al final, Martínez va anotar el que seria el gol definitiu del 10 a 11. Tot i disposar d'una superioritat en els darrers instants, el Godella no va poder superar la defensa manresana. Amb el xiulet final, va esclatar l'alegria per una remuntada èpica que situa l'equip en tercera posició i reforça les seves aspiracions.