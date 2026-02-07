Front municipal contra el PSC per l'esbroncada al ple de residus de Sant Joan

Els grups amb representació a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada -tant del govern com de l'oposició- han emès un comunicat conjunt en què censuren l'actitud del PSC durant el ple municipal del 29 de gener, marcat per interrupcions, tensió i crits del públic en el debat sobre el nou sistema de recollida de residus. Els signants acusen els socialistes d'haver traspassat els límits del debat democràtic i de difondre arguments que consideren inexactes.
Un comunicat transversal per uns fets polèmics
Els grups municipals d'Alternativa per Sant Joan, Compromís amb Sant Joan, Junts per Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí, Esquerra Republicana de Catalunya i el regidor no adscrit Àngel Sáez han fet públic un comunicat conjunt per valorar els fets ocorreguts al ple ordinari celebrat el 29 de gener. El posicionament, que agrupa totes les formacions amb representació municipal excepte el PSC, constitueix una resposta institucional inhabitual pel seu caràcter transversal i per la duresa de les crítiques expressades.
L'escrit fa referència a l'episodi viscut durant la sessió plenària, quan la portaveu socialista, Elia Tortolero, va interrompre reiteradament el regidor de Medi Ambient, Toni Dorado, responsable de la implantació del nou model de recollida de residus, i el va increpar durant la seva intervenció. Segons els enregistraments de la sessió, la tensió va anar en augment fins al punt que part del públic va intervenir amb crits i reaccions que van desbordar el desenvolupament ordinari del debat.
L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, va qualificar la situació de "guirigall" en intentar reconduir la sessió, una expressió que ha quedat associada a l'episodi i que resumeix el clima d'alteració que va marcar el debat. El comunicat signat per tots els grups considera que els fets superen els límits del que hauria de ser un debat polític basat en el respecte institucional i personal.
Defensa del pluralisme i del debat democràtic
Els signants comencen el text reconeixent la legitimitat de la discrepància política i la riquesa democràtica que representa la diversitat d'opinions en la presa de decisions municipals. En aquest sentit, reivindiquen el pluralisme com un element essencial de la vida institucional i de la participació ciutadana.
Tot i aquesta declaració inicial, el comunicat marca una línia clara entre la discrepància política i el que qualifica com a comportaments que desborden els límits del debat democràtic. Els grups signants consideren que el desenvolupament del ple del 29 de gener va generar una atmosfera de tensió i hostilitat incompatible amb el funcionament dels òrgans de representació local.
Segons el text, l'actuació del grup municipal del PSC no només va intensificar la confrontació política, sinó que va fomentar el desordre i la crispació dins de la sessió. Aquesta valoració situa el debat no només en l'àmbit de la discrepància política, sinó en el del comportament institucional i del respecte a les normes de funcionament del plenari.
El rerefons: el model de residus i el pacte territorial
El conflicte polític que ha desembocat en el comunicat té com a teló de fons la implantació del nou model de recollida de residus al municipi. Els grups signants reiteren la seva defensa del Pacte Territorial de Residus impulsat pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ratificat per unanimitat al ple municipal del març de 2025.
Aquest acord inclou, entre els seus principis, evitar que les taxes o el model de gestió es converteixin en un element d'utilització política entre municipis consorciats. També estableix que l'adaptació dels sistemes i de les tarifes és necessària per complir amb la legislació estatal vigent i evitar sancions econòmiques.
En aquest context, el comunicat acusa el PSC de no respectar l'esperit del pacte malgrat haver-hi votat a favor, i d'utilitzar arguments que, segons els signants, no s'ajusten als acords adoptats ni als fets documentats. Aquest punt centra una part important del text i evidencia que la disputa transcendeix la forma del debat per entrar en el contingut de les posicions polítiques.
Retrets sobre el procés participatiu i la consulta ciutadana
Un dels punts més extensos del comunicat fa referència al procés participatiu sobre el model de residus realitzat l'any 2023. Els grups signants recorden que l'enquesta oberta a la ciutadania va mostrar una opinió majoritària favorable al canvi de model i al sistema porta a porta.
El text subratlla que, en aquell moment, la mateixa Elia Tortolero exercia com a regidora de Participació i era responsable política d'aquest procés. Els signants consideren contradictori que l'actual posicionament socialista qüestioni o negui els resultats de la consulta, i interpreten aquest canvi com una actitud irresponsable.
També remarquen que, des de l'aprovació del model pel ple municipal fins al moment actual, el PSC no ha impulsat cap nova consulta alternativa, malgrat haver tingut oportunitats per fer-ho abans de l'inici de la implantació.
Legitimitat institucional i conseqüències de revertir el model
Els grups municipals recorden que la decisió sobre el nou sistema de recollida va ser adoptada pel ple el març de 2024 amb el suport de 13 dels 17 regidors del consistori. Destaquen que el procés es troba actualment en fase avançada d'implementació, amb campanyes informatives en marxa, inversions realitzades i distribució de material a la ciutadania.
Segons el comunicat, revertir el model en aquest punt implicaria conseqüències econòmiques, jurídiques i logístiques significatives per a l'Ajuntament i per al conjunt de la població. En aquest sentit, es critica la campanya de recollida de signatures impulsada pel PSC poc abans del ple, argumentant que no pot aturar un procés validat institucionalment i amb contractes en vigor.
Els signants consideren que promoure aquesta iniciativa sense explicar les implicacions econòmiques o contractuals pot generar desinformació i confusió entre la ciutadania.
Divergències sobre el cost i les votacions prèvies
Un altre bloc del comunicat se centra en la controvèrsia sobre el cost del sistema porta a porta. Els grups signants asseguren que informes tècnics externs indiquen que la diferència econòmica respecte al model de contenidors tancats és inferior a l'1% i que, per tant, el cost no és un factor determinant.
Així mateix, es retreu al PSC que no expliqui determinades votacions prèvies en què no s'ha oposat al desplegament del model, com l'encàrrec del servei a la Mancomunitat del Cardener o l'aprovació de la normativa reguladora i de la taxa de residus.
Aquestes referències busquen evidenciar, segons els signants, incoherències entre el posicionament actual i decisions anteriors adoptades al ple municipal.
Participació institucional i crítiques al seguiment del projecte
El comunicat també qüestiona el grau d'implicació del PSC en els espais de treball vinculats a la gestió de residus. S'assenyala que la portaveu socialista no ha assistit a la comissió específica creada per tractar el desplegament del model ni als consells municipals de Medi Ambient del mandat actual.
A més, els signants critiquen determinats arguments expressats en el debat públic, com suposats riscos per a la privacitat o la seguretat, considerant-los infundats i contraris a l'experiència acumulada en centenars de municipis catalans que han implantat el sistema porta a porta durant dècades.
Compromís amb el respecte institucional
Malgrat el to crític del comunicat, el text conclou amb una reafirmació del compromís amb el pluralisme i la llibertat d'expressió de la ciutadania. Els grups signants asseguren que continuaran defensant un debat polític constructiu, basat en el respecte institucional i en el compliment de les normes de funcionament democràtic.
També subratllen la voluntat de garantir que la població rebi informació veraç i de preservar la serenor institucional durant el procés de transformació del sistema de residus. Segons el text, la ciutadania necessita objectivitat i responsabilitat política, i no dinàmiques de confrontació partidista.
Un episodi que reflecteix tensions polítiques locals
L'emissió d'un comunicat conjunt d'aquesta naturalesa posa de manifest el nivell de tensió política generat per l'actitut del PSC sobre la gestió de residus, un àmbit sovint sensible per les implicacions econòmiques, logístiques i quotidianes que comporta per a la població.
El fet que totes les formacions municipals, amb l'excepció del PSC, s'hagin alineat en la crítica evidencia una fractura política significativa en el consistori. L'episodi del ple i les seves conseqüències comunicatives reflecteixen un escenari en què el debat sobre el model de residus s'ha convertit en un dels principals eixos de confrontació política local.