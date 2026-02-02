Sant Joan de Vilatorrada celebrarà dissabte la Festa del Sardanista amb la Cobla Nova Vallès

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte, 7 de febrer de 2026, una nova edició de la Festa del Sardanista, una cita dedicada a la música i la dansa tradicionals catalanes. L'acte tindrà lloc a la Sala de Cultura de Cal Gallifa a partir de les 5 de la tarda i comptarà amb la participació de la Cobla Nova Vallès, que oferirà una audició de sardanes i tres balls vuitcentistes.
Audició de sardanes amb la Cobla Nova Vallès
La Cobla Nova Vallès interpretarà un programa variat de sardanes que combinarà peces clàssiques i contemporànies. El repertori inclou Camí de Riells de Francesc Vilaró, Fent bombolles de Josep M. Tarridas, Matins de sardana de Jordi Molina, Fruint de l'amistat de Martirià Font, Glòria de Jordi Pauli i Ripollet quinze anys de Marcel Artiaga.
Tres balls vuitcentistes
La festa també incorporarà tres balls vuitcentistes, que aportaran un vessant més festiu i participatiu a la tarda. En aquest apartat, la cobla interpretarà Amor de nieta (valset), Corrida Integral (pas-doble) i Olé Aragón (vals-jota), totes tres composicions de Max Havart.
Organització i entrada
La Festa del Sardanista està organitzada per l'Agrupació Sardanista Bon Rotllo amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. L'entrada tindrà un donatiu de 7 euros, que inclourà la participació en el sorteig d'un pernil.