Plans

Sant Joan de Vilatorrada celebrarà dissabte la Festa del Sardanista amb la Cobla Nova Vallès

La Sala de Cultura de Cal Gallifa acollirà una audició de sardanes i tres balls vuitcentistes

Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 09:30

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte, 7 de febrer de 2026, una nova edició de la Festa del Sardanista, una cita dedicada a la música i la dansa tradicionals catalanes. L'acte tindrà lloc a la Sala de Cultura de Cal Gallifa a partir de les 5 de la tarda i comptarà amb la participació de la Cobla Nova Vallès, que oferirà una audició de sardanes i tres balls vuitcentistes.

Audició de sardanes amb la Cobla Nova Vallès

La Cobla Nova Vallès interpretarà un programa variat de sardanes que combinarà peces clàssiques i contemporànies. El repertori inclou Camí de Riells de Francesc Vilaró, Fent bombolles de Josep M. Tarridas, Matins de sardana de Jordi Molina, Fruint de l'amistat de Martirià Font, Glòria de Jordi Pauli i Ripollet quinze anys de Marcel Artiaga.

Tres balls vuitcentistes

La festa també incorporarà tres balls vuitcentistes, que aportaran un vessant més festiu i participatiu a la tarda. En aquest apartat, la cobla interpretarà Amor de nieta (valset), Corrida Integral (pas-doble) i Olé Aragón (vals-jota), totes tres composicions de Max Havart.

Organització i entrada

La Festa del Sardanista està organitzada per l'Agrupació Sardanista Bon Rotllo amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. L'entrada tindrà un donatiu de 7 euros, que inclourà la participació en el sorteig d'un pernil.

