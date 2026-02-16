16 de febrer de 2026

El Mercat de la Terra de Sant Fruitós impulsa un concurs de salsa de calçots

La cita serà el 21 de febrer al Cobert de la Màquina de Batre amb vermut musical i activitats familiars

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 09:36

El Mercat de la Terra tornarà a Sant Fruitós de Bages el dissabte 21 de febrer amb una edició dedicada als calçots i amb un concurs per escollir la millor salsa com a activitat paral·lela. La iniciativa vol posar en valor aquest producte tan arrelat a la gastronomia catalana i fomentar la participació ciutadana en una jornada que combinarà mercat de proximitat, música i propostes per a totes les edats.

Concurs obert a partir de 16 anys

El concurs està obert a la participació individual o en grup de persones majors de 16 anys. La proposta guanyadora rebrà com a premi un sopar per a dues persones a les jornades gastronòmiques del Bages, organitzades per Bages Impuls.

Les persones participants hauran de portar al mercat, a les 10 del matí, un pot de 250 mil·lilitres de salsa casolana. La recepta haurà d'incloure com a mínim fruits secs, oli d'oliva, tomàquets, alls, nyores i sal, tot i que cada concursant podrà aportar el seu toc personal dins aquests requisits bàsics.

Les inscripcions s'han de formalitzar abans del dijous 19 de febrer a través d'un formulari en línia, i el veredicte i l'entrega del premi es faran el mateix dissabte 21 de febrer.

Producte local i ambient festiu

El Mercat de la Terra se celebrarà al Cobert de la Màquina de Batre de les 10 del matí a les 2 del migdia. Durant la jornada també hi haurà vermut musical i activitats familiars, mantenint el caràcter participatiu i festiu que defineix aquesta proposta.

Organitzat per la comunitat Slow Food Catalunya Central i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el mercat ofereix productes de temporada, locals i de comerç just directament dels productors. Aquesta nova edició vol reforçar el vincle entre territori, gastronomia i sostenibilitat, amb els calçots com a protagonistes.

