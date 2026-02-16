El Mercat de la Terra de Sant Fruitós impulsa un concurs de salsa de calçots

El Mercat de la Terra tornarà a Sant Fruitós de Bages el dissabte 21 de febrer amb una edició dedicada als calçots i amb un concurs per escollir la millor salsa com a activitat paral·lela. La iniciativa vol posar en valor aquest producte tan arrelat a la gastronomia catalana i fomentar la participació ciutadana en una jornada que combinarà mercat de proximitat, música i propostes per a totes les edats.
Concurs obert a partir de 16 anys
El concurs està obert a la participació individual o en grup de persones majors de 16 anys. La proposta guanyadora rebrà com a premi un sopar per a dues persones a les jornades gastronòmiques del Bages, organitzades per Bages Impuls.
Les persones participants hauran de portar al mercat, a les 10 del matí, un pot de 250 mil·lilitres de salsa casolana. La recepta haurà d'incloure com a mínim fruits secs, oli d'oliva, tomàquets, alls, nyores i sal, tot i que cada concursant podrà aportar el seu toc personal dins aquests requisits bàsics.
Les inscripcions s'han de formalitzar abans del dijous 19 de febrer a través d'un formulari en línia, i el veredicte i l'entrega del premi es faran el mateix dissabte 21 de febrer.
Producte local i ambient festiu
El Mercat de la Terra se celebrarà al Cobert de la Màquina de Batre de les 10 del matí a les 2 del migdia. Durant la jornada també hi haurà vermut musical i activitats familiars, mantenint el caràcter participatiu i festiu que defineix aquesta proposta.
Organitzat per la comunitat Slow Food Catalunya Central i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el mercat ofereix productes de temporada, locals i de comerç just directament dels productors. Aquesta nova edició vol reforçar el vincle entre territori, gastronomia i sostenibilitat, amb els calçots com a protagonistes.