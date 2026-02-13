Sant Fruitós obre inscripcions per al bus de Setmana Santa cap a Alcalá del Valle

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza un any més el viatge en autobús fins al municipi gadità d'Alcalá del Valle amb motiu de la Setmana Santa. El desplaçament es farà de l'1 al 5 d'abril, amb sortida des de la plaça Pau Casals, i té un cost de 220 euros anada i tornada, amb el transport subvencionat al 50%. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 23 de febrer i el viatge només es farà si s'arriba a un mínim de 25 persones apuntades.
Viatge anual entre municipis agermanats
Els veïns de Sant Fruitós de Bages podran viatjar un any més al municipi agermanat d'Alcalá del Valle durant la Setmana Santa. El viatge es farà en autobús i està previst del dia 1 al 5 d'abril.
La proposta manté la voluntat de facilitar el desplaçament col·lectiu entre els dos municipis, que mantenen relacions d'agermanament des de fa més de vint anys. Aquest vincle institucional es va formalitzar l'any 2003 i està estretament relacionat amb la presència històrica a Sant Fruitós de Bages de persones originàries del municipi de la província de Cadis.
Horaris de sortida i tornada
La sortida des de Sant Fruitós de Bages tindrà lloc el dimecres 1 d'abril a les 7 de la tarda. El punt d'inici del trajecte serà la plaça Pau Casals. Pel que fa al trajecte de tornada, s'iniciarà des d'Alcalá del Valle el diumenge 5 d'abril a les 11 de la nit.
Cost del viatge i subvenció municipal
El preu del bitllet d'anada i tornada és de 220 euros. En el cas que només es faci un dels dos recorreguts, el cost serà de 150 euros. Els menors de 6 anys poden viatjar gratuïtament sempre que vagin acompanyats d'una persona adulta.
El transport compta amb suport econòmic municipal. En concret, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages assumeix el 50% del cost total del trajecte, amb l'objectiu de facilitar la participació de la ciutadania.
Condició mínima per fer el desplaçament
El viatge només es durà a terme si s'arriba a un mínim de 25 inscripcions. En cas que finalment s'hagi d'anul·lar per no assolir aquesta xifra, es retornarà íntegrament l'import a totes les persones inscrites.
Termini i lloc per formalitzar la inscripció
Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a l'àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament. El termini per apuntar-se al viatge s'allargarà fins al dilluns 23 de febrer a les 2 del migdia.
Un vincle social consolidat entre els dos municipis
L'agermanament entre Sant Fruitós de Bages i Alcalá del Valle es manté des de l'any 2003 i té un fort component social i històric. La relació neix de la presència de famílies originàries del municipi gadità que es van establir al municipi bagenc.
Amb l'organització anual d'aquest viatge col·lectiu durant la Setmana Santa, es busca mantenir el contacte entre les dues comunitats i reforçar els vincles socials, familiars i culturals existents.