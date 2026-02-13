La Policia Local frustra dues ocupacions aquesta setmana a Sant Fruitós

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha frustrat aquesta setmana dos intents d'ocupació al municipi gràcies a la ràpida actuació dels agents i a la col·laboració ciutadana.\r\n\r\nLa primera intervenció va tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts en un immoble situat a la carretera de Vic. L'avís veïnal va permetre activar el dispositiu policial amb rapidesa i impedir l'accés il·legal a l'habitatge. L'actuació es va dur a terme amb el suport dels Mossos d'Esquadra i va acabar amb la detenció d'una persona presumptament relacionada amb els fets.\r\n\r\nSegon intent a l'avinguda Joan Sanmartí\r\n\r\nAquest dijous a la tarda es va produir un segon intent d'ocupació a l'avinguda Joan Sanmartí. En aquest cas, la intervenció immediata de la Policia Local va permetre evitar novament l'entrada a l'immoble i frustrar l'acció abans que es consolidés.\r\n\r\nDes del consistori es destaca la importància de la coordinació entre cossos policials i la col·laboració veïnal per actuar amb celeritat davant aquest tipus de situacions i preservar la seguretat i la convivència al municipi.\r\n