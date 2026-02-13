Retiren un arbre a la Rosaleda de Sant Fruitós per risc de caiguda

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha procedit aquest divendres al migdia a la retirada d'un arbre situat a la urbanització de la Rosaleda després de detectar-se un risc imminent de caiguda. L'actuació s'ha dut a terme de manera preventiva per garantir la seguretat dels veïns de la zona.\r\n\r\nUn cop rebut l'avís, tècnics especialitzats han inspeccionat l'exemplar i han constatat que presentava anomalies al coll de l'arrel que en comprometien greument l'estabilitat. Segons l'avaluació tècnica, aquestes deficiències feien probable una caiguda imminent de l'arbre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTalen per seguretat un cedre de més de 20 metres al carrer Sant Joan d'en Coll de Manresa Pere Fontanals\r\n\r\n\r\nZona acordonada i intervenció dels Bombers\r\n\r\nDavant la situació, la Policia Local ha acordonat preventivament l'àrea afectada per evitar riscos mentre es coordinava la intervenció. Posteriorment, s'ha sol·licitat la col·laboració dels Bombers, que han procedit a la retirada segura de l'arbre.\r\n\r\nDes del consistori es destaca que l'actuació s'emmarca en les tasques de manteniment i prevenció per garantir la seguretat a l'espai públic.\r\n