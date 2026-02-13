13 de febrer de 2026

Retiren un arbre a la Rosaleda de Sant Fruitós per risc de caiguda

L'actuació preventiva s'ha dut a terme aquest divendres al migdia

  • Actuació per retirar l'arbre a la urbanització de la Rosaleda -

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 15:44

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha procedit aquest divendres al migdia a la retirada d'un arbre situat a la urbanització de la Rosaleda després de detectar-se un risc imminent de caiguda. L'actuació s'ha dut a terme de manera preventiva per garantir la seguretat dels veïns de la zona.

Un cop rebut l'avís, tècnics especialitzats han inspeccionat l'exemplar i han constatat que presentava anomalies al coll de l'arrel que en comprometien greument l'estabilitat. Segons l'avaluació tècnica, aquestes deficiències feien probable una caiguda imminent de l'arbre.

Zona acordonada i intervenció dels Bombers

Davant la situació, la Policia Local ha acordonat preventivament l'àrea afectada per evitar riscos mentre es coordinava la intervenció. Posteriorment, s'ha sol·licitat la col·laboració dels Bombers, que han procedit a la retirada segura de l'arbre.

Des del consistori es destaca que l'actuació s'emmarca en les tasques de manteniment i prevenció per garantir la seguretat a l'espai públic.

