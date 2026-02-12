L'escola Pla del Puig de Sant Fruitós viu amb intensitat la Festa de l'Arròs a les escoles

L'escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres al migdia la Festa de l'Arròs a les escoles, una iniciativa municipal que permet als alumnes viure de prop una de les tradicions més emblemàtiques del municipi. La jornada ha combinat gastronomia, cultura popular i participació comunitària, i ha servit perquè els infants fossin els primers a tastar l'arròs d'enguany.
Tast i participació de la comunitat educativa
La celebració ha reunit alumnes i membres de la comunitat educativa al mateix centre, on s'ha preparat l'àpat a càrrec de la colla de cuiners de la Festa de l'Arròs, responsables també de cuinar les 3.500 racions que es repartiran aquest diumenge al Bosquet.
A causa de l'alerta del pla Ventcat per ventades, el dinar s'ha traslladat a l'entrada de l'escola, ja que inicialment estava previst fer-lo al pati. Tot i el canvi d'ubicació, la jornada s'ha desenvolupat amb normalitat i amb una alta participació.
El tast oficial ha anat a càrrec de David Salvans, l'alumne més gran del centre, i Guiu Gallego, el més petit, acompanyats de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; el regidor d'Ensenyament, David Serrano, i la directora de l'escola, Marta Casas. A més, estudiants de l'Institut Gerbert d'Aurillac i usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera han servit el menjar en el paper de parelles de l'arròs, reproduint el mateix format que es veurà a la festa principal.
Cultura popular i continuïtat de la tradició
Un cop acabat el dinar, la celebració ha continuat al pati amb una mostra de cultura popular. La colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages ha fet ballar els gegantons Isar i Aigó, i l'Esbart Som Riu d'Or ha ofert danses tradicionals.
La Festa de l'Arròs a les escoles se celebra des del 2010 amb la voluntat de garantir que les noves generacions coneguin i visquin aquesta tradició. L'any passat la iniciativa es va fer a l'escola Monsenyor Gibert i el curs vinent està previst que arribi a l'escola Paidos.