Sant Fruitós de Bages repartirà 3.500 racions d'arròs a la Festa de l'Arròs del 15 de febrer

Sant Fruitós de Bages celebrarà el diumenge 15 de febrer una nova edició de la seva festa més emblemàtica, la Festa de l'Arròs, amb una jornada plena d'activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals. Enguany es repartiran 3.500 racions d'arròs, 300 més que l'any passat, en una edició que també reforça l'arrelament històric de la celebració i amplia les propostes paral·leles amb la 7mana de l'Arròs i l'activitat Vins i Més.
Una festa emblemàtica amb més racions d'arròs
La Festa de l'Arròs és una de les cites més arrelades al calendari festiu de Sant Fruitós de Bages i, aquest 2026, tornarà a omplir els carrers del municipi amb una combinació de tradició, gastronomia i cultura popular. El plat fort de la jornada serà, com cada any, el repartiment popular d'arròs, que en aquesta edició arribarà a les 3.500 racions, incrementant-se en 300 respecte de l'edició anterior.
La jornada festiva tindrà lloc el diumenge 15 de febrer i concentrarà activitats durant tot el dia, amb espais repartits entre el Nexe - Espai de Cultura, la plaça Alfred Figueras, les avingudes Sant Joan i Jaume I, El Bosquet i l'entorn de Can Figueras. La voluntat de l'organització és oferir una festa oberta a tots els públics, amb propostes pensades per a famílies, joves i gent gran.
Inici amb botifarrada i fira d'artesans
La Festa de l'Arròs començarà a les 9 del matí davant del Nexe - Espai de Cultura amb la tradicional botifarrada popular, que enguany anirà a càrrec de l'associació juvenil La Pepa. Aquesta activitat donarà el tret de sortida a una jornada intensa que s'allargarà fins al vespre.
A partir de les 10 del matí, les avingudes Sant Joan i Jaume I acolliran la fira d'artesans i de comerç local, un espai pensat per posar en valor els productes de proximitat i el teixit comercial del municipi. En aquest mateix horari també se celebrarà la 31a Mostra de Puntaires, una cita consolidada dins la festa que atrau participants i visitants d'arreu.
Paral·lelament, a la plaça Alfred Figueras, es podrà visitar la mostra d'entitats del municipi, que permetrà conèixer de prop l'activitat associativa de Sant Fruitós de Bages i el treball que desenvolupen les diferents entitats al llarg de l'any.
Sainets, dansa i tradició popular
Un dels elements destacats d'aquesta edició serà el reforç de l'arrelament històric de la festa. A 2/4 d'11 del matí, l'esbart Som Riu d'Or oferirà l'espectacle de sainets Història de la Festa de l'Arròs en un nou escenari instal·lat a la plaça Alfred Figueras, que enguany estarà entarimat i sonoritzat per millorar l'experiència del públic.
Tot seguit, el mateix esbart protagonitzarà una actuació que inclourà els capgrossos de l'entitat i el Ball del Puro, una dansa recuperada que ja s'ha convertit en un element tradicional dins la Festa de l'Arròs. Aquesta aposta per la memòria festiva i la cultura popular vol posar en valor els orígens i l'evolució de la celebració al llarg dels anys.
Ràdio en directe, sardanes i gegants
A partir de les 11 del matí, Ràdio Sant Fruitós emetrà un programa especial en directe des d'El Bosquet. El programa comptarà amb la participació dels alumnes del curs de formació que s'està duent a terme a l'emissora municipal, integrant així la festa en l'àmbit educatiu i comunicatiu del municipi.
A 1/4 d'1 del migdia, davant del Nexe - Espai de Cultura, tindrà lloc l'audició i ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell. Al mateix temps, la plaça Alfred Figueras acollirà la 27a Plantada de Gegants, que donarà pas a la tradicional cercavila.
En aquesta edició hi participaran les colles geganteres de Navarcles, Balsareny (Els que + sonen), Artés, Vacarisses, Rubí, Thuir (Catalunya Nord), Sabadell, Cardona, l'Escola Paidos i Sant Fruitós de Bages, configurant una trobada amb una àmplia representació territorial.
Activitats familiars i vessant solidari
Durant tot el matí, a l'entorn de Can Figueras, la hípica Natrusky Sant Fruitós oferirà passejades amb ponis i cavalls, una proposta especialment pensada per al públic familiar. A més, el Banc de Sang i Teixits serà present a la festa amb una unitat mòbil. Les persones que donin sang rebran un tiquet per poder gaudir de l'arròs, reforçant així el vessant solidari de la jornada.
A la 1 del migdia, a l'Ajuntament, es farà la recepció oficial de les autoritats, que sortiran en cercavila fins a El Bosquet. En aquest espai tindrà lloc la benedicció i el repartiment de l'arròs, el moment més multitudinari i simbòlic de la Festa de l'Arròs.
Enguany, la parella homenatjada de la festa serà el Ton Creus Tañà i l'Antònia Garcia Ballesta, en reconeixement a la seva vinculació amb la celebració.
Tarda de concursos i cultura
La Festa de l'Arròs continuarà a la tarda amb el lliurament de premis del concurs d'arrossos i el ball de cloenda dels gegants amb la colla del municipi. Aquestes activitats posaran el punt final a la part més popular de la jornada.
A les 6 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició i es farà el lliurament de premis del 51è Concurs de Pintura Ràpida. Les obres participants quedaran exposades al Nexe - Espai de Cultura fins al 28 de febrer, permetent que el públic pugui visitar-les durant els dies posteriors a la festa.
Tiquets per al repartiment d'arròs
Els tiquets per al repartiment de l'arròs es podran obtenir a través de l'enllaç disponible a la web municipal a partir del 10 de febrer a les 6 de la tarda. Cada persona podrà descarregar un màxim de quatre tiquets utilitzant el codi que apareix al programa de mà, que s'ha distribuït a totes les llars del municipi i al comerç local.
En el moment de la reserva, també es podrà escollir l'opció vegetariana. Aquesta gestió prèvia dels tiquets permet una millor organització del repartiment i garanteix que les racions arribin a totes les persones inscrites.
Activitats paral·leles al voltant de l'arròs
La Festa de l'Arròs s'estén més enllà del dia central amb un conjunt d'activitats paral·leles que reforcen el seu caràcter gastronòmic i cultural. El dimecres 11 de febrer, l'escola Pla del Puig celebrarà la Festa de l'Arròs a les escoles, una activitat que cada any té lloc en un centre educatiu del municipi i que inclou el dinar d'arròs, la ballada de gegants i altres propostes relacionades amb la festa.
Del 5 al 15 de febrer, tindrà lloc la 7mana de l'Arròs, durant la qual els restauradors del municipi oferiran a la seva carta o menú plats amb l'arròs com a protagonista. Per participar-hi, caldrà omplir una butlleta disponible als establiments participants.
Vins, fotografia i difusió de la festa
Dins el programa paral·lel, el dissabte 14 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, el Nexe - Espai de Cultura acollirà l'activitat Vins i Més, amb un col·loqui sobre La història del vi a Sant Fruitós, conduït per la historiadora Mireia Vila. El preu de l'activitat és de 15 euros i inclou un tast de vins i un plat d'arròs d'espigalls. Les entrades s'han de reservar a través del web municipal.
Del 5 al 16 de febrer, també es podrà participar en el concurs de fotografia de la festa a través d'Instagram amb l'etiqueta #FestaArrosSFB2026 i mencionant @ajuntamentsantfruitos. Les imatges més populars optaran a entrades per al Teatre Casal Cultural i a una boina commemorativa, mentre que les publicacions que també etiquetin @arrosmontsia participaran en el sorteig d'un lot de productes Montsià.
Totes les llars del municipi rebran el programa de mà de la Festa de l'Arròs durant la primera setmana de febrer, i el programa també es podrà consultar en format digital a la web municipal i al comerç local.