Sant Fruitós celebra la 7mana de l'Arròs amb propostes gastronòmiques locals

Sant Fruitós de Bages viurà del 5 al 15 de febrer una nova edició de la 7mana de l'Arròs, una iniciativa gastronòmica que forma part dels actes previs de la tradicional Festa de l'Arròs, que culminarà el diumenge 15 de febrer. Durant deu dies, una quinzena d'establiments del municipi oferiran propostes culinàries amb l'arròs com a ingredient principal.
L'arròs, protagonista a les cartes i menús
Els restaurants participants incorporaran a les seves cartes o menús diversos plats elaborats amb arròs, convidant tant la ciutadania com els visitants a descobrir i gaudir de la varietat i qualitat de la gastronomia local. La iniciativa vol posar en valor la cuina del municipi i reforçar el vincle entre la restauració i una de les festes més emblemàtiques de Sant Fruitós de Bages.
Premis i sorteig per als participants
Les persones que vulguin participar a la 7mana de l'Arròs podran recollir una butlleta de participació a qualsevol dels establiments adherits. Cada consumició d'un plat amb arròs permetrà segellar la butlleta. En funció del nombre de segells acumulats, es podrà optar a diversos obsequis, com un drap de cuina commemoratiu, una faixa refrescadora per a vins, una ampolla de vi, un paquet d'arròs o un preparat de peix per a arrossos.
A més, entre totes les persones participants se sortejarà un paquet turístic del municipi, que es lliurarà mitjançant un sorteig un cop finalitzada la campanya.
Restaurants participants
Els establiments adherits a la 7mana de l'Arròs són Can Ladis, Fonda Sant Benet, Can Ferrer, Braseria Marc, El Berenador, Restaurant Kiku's, Restaurant Terruà, Braseria Pla de Bages, Restaurant Sant Isidre, Restaurant Klam, Bimba, La Taberna de Violant, El Casino, El Nou Celler i Caprici d'amor.