S'impulsa el primer parc fotovoltaic a Fonollosa amb una inversió de 4 milions d'euros

L'empresa Estabanell ha iniciat la construcció del parc fotovoltaic de Fonollosa, el primer projecte de generació solar de la companyia a la comarca del Bages. La instal·lació ocuparà menys de 7 hectàrees, el 0,13% del terme municipal, i tindrà una potència instal·lada de 5 MW, amb una producció anual estimada de 9.000 MWh, suficient per abastir unes 3.000 llars. L'empresa preveu reduir les emissions de CO2 en 870 tones anuals.
La inversió prevista és d'uns 4 milions d'euros i s'emmarca en l'estratègia d'Estabanell de promoure una generació d'energia distribuïda, de proximitat i integrada al territori. Pere Borràs, director de Generació de la companyia, assenyala que "la generació distribuïda d'energia renovable, ben integrada en el seu entorn, reforça l'autosuficiència energètica territorial i permet optimitzar la xarxa existent".
Un emplaçament escollit per minimitzar l'impacte ambiental
Segons la companyia, el parc de Fonollosa s'ha situat a prop del punt de connexió a la xarxa elèctrica i utilitza accessos ja habilitats, evitant la construcció de noves infraestructures. El terreny és sòl agrícola de baix valor i l'àmbit ja havia estat antropitzat, amb antecedents d'explotació d'àrids i proximitat a un polígon industrial, fet que reforça la idoneïtat del lloc per a usos energètics.
Integració paisatgística i mesures de conservació
El projecte incorpora mesures per afavorir la biodiversitat i la integració paisatgística, com un tancament cinegètic i ecològic que permet el pas de fauna autòctona, la recuperació de la coberta vegetal amb espècies locals i la creació d'una pantalla vegetal d'arbres i arbustos que reduirà la visibilitat del parc des dels camins propers.
Aposta per les renovables i la independència energètica
El parc de Fonollosa és el quart projecte fotovoltaic d'Estabanell a Catalunya, després dels parcs de Vidreres, La Garriga i Figuerola del Camp.