Els Projectes Compartits de residus i Ecociutat impliquen 573 alumnes del Bages aquest curs

Els Projectes Compartits de residus arriben aquest curs a vuit escoles de primària del Bages, amb la participació de 345 alumnes, mentre que el projecte Ecociutat per a secundària implicarà 228 estudiants. Ambdues iniciatives, impulsades pel Consorci del Bages i el Camp d'Aprenentatge del Bages, tenen com a objectiu fomentar la consciència ambiental, la gestió responsable dels residus i la sostenibilitat al territori.
Què en fem dels nostres residus? a primària
Els Projectes Compartits, sota el títol Què en fem dels nostres residus?, s'adrecen a l'alumnat de cicle mitjà i superior i es desenvolupen al llarg de tot el curs escolar. L'objectiu és que els nens i nenes comprenguin com es gestionen els residus, aprenguin a separar-los correctament i valorin-los com a recursos, fomentant així una ciutadania crítica i responsable amb el medi ambient.
Aquest curs hi participen Escola Bages i Escola L'Espill (Manresa), Escola Pla del Puig (Sant Fruitós de Bages), Escola Riu d'Or (Santpedor), Escola Sant Esteve (Valls de Torroella), Escola Sant Pere (Monistrol de Montserrat), Institut Escola Barnola (Avinyó) i Vedruna Sant Josep (Navàs), amb un total de 17 grups i 345 alumnes. Les activitats inclouen visites al Parc del Secà i al Parc Ambiental de Bufalvent, tallers sobre propietats dels materials, reciclatge d'oli per fer sabó i activitats sobre les 3R, combinades amb accions pròpies de cada centre.
El tercer trimestre es dedicarà a l'acció final conjunta, on tots els centres compartiran els aprenentatges, i a la trobada de docents per avaluar el desenvolupament del projecte i recollir propostes de millora.
Ecociutat per a secundària
Paral·lelament, torna el projecte Ecociutat, adreçat a secundària, amb la participació de l'Institut Lluís de Peguera (Manresa), l'Institut Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort) i l'Institut Escola Barnola (Avinyó), amb 228 alumnes de 2n d'ESO.
Els estudiants analitzen àmbits com energia, mobilitat, consum, residus, aigua i biodiversitat dins del seu institut o municipi, i desenvolupen propostes de millora aplicables al seu entorn més proper. El projecte culminarà amb el Congrés Ecociutat - Joves per la sostenibilitat, que aquest curs celebra la quarta edició i permetrà als joves presentar les accions i propostes finals treballades al llarg del curs.
Aquestes iniciatives consoliden un model educatiu basat en la participació activa i la conscienciació ambiental, establint vincles entre escoles, entitats i el territori i fomentant el compromís de la ciutadania més jove amb la sostenibilitat.