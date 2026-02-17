18 de febrer de 2026

Atropellen un jove de 18 anys a tocar de la rotonda de Prat de la Riba de Manresa

Els fets han passat aquest dimarts al matí

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 23:04

Un jove de 18 anys veí d'Artés ha estat atropellat per un turisme aquest dimarts a 3/4 de 10 del matí a la cruïlla entre la carretera de Vic i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar de la rotonda de Prat de la Riba, segons ha informat la Policia Local de Manresa. El noi ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb ferides de caràcter menys greu.

Els agents de la policia han fet passat la prova d'alcoholèmia a la conductora del turisme, una veïna de Sant Joan de Vilatorrada de 44 anys, que ha donat negatiu.

