Atropellen un jove de 18 anys a tocar de la rotonda de Prat de la Riba de Manresa

Un jove de 18 anys veí d'Artés ha estat atropellat per un turisme aquest dimarts a 3/4 de 10 del matí a la cruïlla entre la carretera de Vic i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar de la rotonda de Prat de la Riba, segons ha informat la Policia Local de Manresa. El noi ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb ferides de caràcter menys greu.\r\n\r\nEls agents de la policia han fet passat la prova d'alcoholèmia a la conductora del turisme, una veïna de Sant Joan de Vilatorrada de 44 anys, que ha donat negatiu.\r\n