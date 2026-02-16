Detingut a Manresa per assetjar la seva exparella al carrer Santa Llúcia de Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia un home de 37 anys a Manresa acusat d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar. La detenció s'ha produït després que la víctima alertés la policia per l'assetjament continu que, segons ha denunciat, estava patint a casa seva, al carrer Santa Llúcia.
Avis a la policia per assetjament
Els fets han tingut lloc cap a 3/4 de 2 del migdia al carrer Santa Llúcia de Manresa. Segons ha informat el cos policial, la víctima, amb qui el detingut té un fill en comú, ha avisat els Mossos davant la situació d'assetjament que estava patint per part de l'home mentre ella era a casa.
Tot i la denúncia, l'home no hauria arribat a tenir contacte físic amb la dona en el moment dels fets.
Antecedents i ordre d'allunyament vençuda
El detingut havia tingut prèviament una ordre d'allunyament respecte de la víctima per un delicte anterior de violència en l'àmbit de la llar. Aquesta mesura, però, havia vençut fa poc temps.
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han instruït diligències per un presumpte delicte de violència en l'àmbit de la llar.