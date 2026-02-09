09 de febrer de 2026

Successos

Entren a robar de matinada al Casal de l'Església de Càritas Manresa

L'entitat encara no ha fet un inventari detallat de què es poden haver endut

  • Casal de l'Església de Càritas Manresa -

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 18:01

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força al Casal de l'Església, la nova seu de Càritas Arxiprestal de Manresa, al carrer Era Firmat 1-3 de la ciutat, que s'ha produït la nit - matinada de diumenge a dilluns. Els responsables de l'entitat s'han trobat la porta forçada aquest dilluns al matí i l'interior regirat. De seguida han trucat a la policia.

Segons les primeres observacions, la porta principal ha estat forçada amb una palanca, i a l'interior, l'intrús o intrusos també han forçat dues portes de despatx que estaven tancades amb clau. A totes les dependències s'han trobat els mobles regirats, tot i que fins ara no han pogut fer un inventari exhaustiu per valorar què es poden haver endut i presentar la denúncia.

