Entren a robar de matinada al Casal de l'Església de Càritas Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força al Casal de l'Església, la nova seu de Càritas Arxiprestal de Manresa, al carrer Era Firmat 1-3 de la ciutat, que s'ha produït la nit - matinada de diumenge a dilluns. Els responsables de l'entitat s'han trobat la porta forçada aquest dilluns al matí i l'interior regirat. De seguida han trucat a la policia.\r\n\r\nSegons les primeres observacions, la porta principal ha estat forçada amb una palanca, i a l'interior, l'intrús o intrusos també han forçat dues portes de despatx que estaven tancades amb clau. A totes les dependències s'han trobat els mobles regirats, tot i que fins ara no han pogut fer un inventari exhaustiu per valorar què es poden haver endut i presentar la denúncia.\r\n