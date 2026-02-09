L'edifici incendiat del carrer Santa Llúcia no és recuperable i serà enderrocat

L'edifici del número 27 del carrer Santa Llúcia de Manresa, afectat per l'incendi de diumenge, és "irrecuperable" i s'enderrocarà, segons ha confirmat l'alcalde Marc Aloy. La tarda del mateix dia es va produir un esfondrament parcial que va obrir un forat d'uns quatre metres a la paret mitgera amb el bloc adjacent -el número 25- i va deixar un bomber atrapat momentàniament, en els pisos superiors, sense que resultés ferit. Mentrestant, 36 de les 43 persones desallotjades continuen residint a l'Alberg del Carme mentre s'avalua la seguretat dels edificis contigus. Les altres han trobat domicilis alternatius.
Un esfondrament durant les tasques d'inspecció
La situació al carrer Santa Llúcia va viure un episodi de tensió diumenge a la tarda després de més de nou hores de foc continuat. Una biga que havia cedit a l'interior de l'edifici incendiat va provocar un esfondrament a la paret mitgera amb el número 25, deixant-hi un forat d'uns quatre metres.
En el moment dels fets, un bomber inspeccionava l'immoble i va quedar atrapat a la part superior de la zona esfondrada. Tot i l'ensurt, va poder ser evacuat sense problemes i no va resultar ferit. L'incident evidencia el risc estructural existent a la finca afectada i la complexitat de les tasques d'extinció i revisió tècnica.
L'edifici del número 27, declarat irrecuperable
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha confirmat que el bloc més afectat no es podrà salvar. "És un edifici irrecuperable i, per tant, se'n procedirà a un enderroc, probablement", ha afirmat, després de destacar la intensitat del foc i "la tasca ingent dels bombers durant tot el dia".
Segons ha explicat, la prioritat ara és gestionar les conseqüències per als veïns i garantir la seguretat a l'entorn immediat. A banda del número 27, hi ha dos edificis colindants -els números 25 i 29- sobre els quals s'estan fent inspeccions. "Nosaltres hem de garantir la seguretat. Fins que aquesta seguretat no es pugui garantir, els residents no podran tornar als seus habitatges", ha indicat.
A hores d'ara, no hi ha calendari per al retorn dels veïns als blocs adjacents. "Estem avaluant la situació i, quan tinguem la informació, la podrem donar", ha apuntat el batlle.
Reallotjament i atenció social per als afectats
L'Ajuntament va activar des del primer moment els serveis d'emergència municipals per fer front a la situació. "Des de diumenge a les 10 del matí ens vam posar a mobilitzar tots els regidors responsables, tècnics, Protecció Civil, Policia Local i Serveis Socials per atendre l'emergència", ha explicat Aloy.
En total, 43 persones van ser desallotjades, tot i que només 36 es troben allotjades a l'Alberg del Carme, on reben assistència. "En aquests moments estan tots allotjats a l'alberg de joventut o amb familiars o coneguts i estan sent atesos per Serveis Socials", ha detallat.
El consistori manté reunions amb els residents per estudiar cada situació individual i definir les solucions més adequades, especialment en el cas dels afectats pel futur enderroc. "En funció de la situació de cada persona (…) trobarem la fórmula més adequada", ha dit l'alcalde sobre l'accés a habitatge d'emergència.
Allotjament garantit mentre duri l'emergència
L'Ajuntament assegura que el reallotjament provisional es mantindrà el temps necessari. "Sí, hi són des d'ahir i hi seran els dies que faci falta que es resolgui la situació d'emergència habitacional", ha subratllat Aloy.
El batlle ha remarcat la gravetat del cas, diferenciant-lo d'altres situacions d'emergència residencial: "No és per un desnonament, sinó per un cas d'emergència d'un incendi. Per tant, prou greu". En aquest sentit, ha reiterat el compromís institucional: "L'administració estem al costat d'aquestes persones que ara mateix no poden tornar a casa seva".
Inspeccions en marxa i futur pendent
Els tècnics continuen treballant en la revisió estructural dels edificis afectats per determinar si poden ser habitats amb seguretat. Aquest procés és clau per decidir el retorn dels veïns dels blocs contigus i per planificar l'enderroc de la finca sinistrada.
La combinació de danys estructurals, desallotjaments i mesures socials manté encara oberta la gestió de les conseqüències de l'incendi, que ha deixat el número 27 sense possibilitat de recuperació i desenes de persones a l'espera de solucions definitives.