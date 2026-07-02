La Festa Intercultural reunirà aquest dissabte a Manresa la diversitat de 118 nacionalitats

La plaça de Sant Domènec tornarà a convertir-se aquest dissabte en un espai de trobada entre cultures amb la celebració de la 13a edició de la Festa Intercultural de Manresa. Organitzada pel Programa de Ciutadania i la regidoria de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la jornada oferirà durant tota la tarda i el vespre actuacions musicals, danses tradicionals, gastronomia i artesania per posar en valor la diversitat cultural que conviu a la ciutat.
La festa té com a objectiu mostrar i celebrar els múltiples orígens presents a Manresa, així com fomentar espais de convivència i de relació entre la ciutadania a través d'una proposta oberta a tothom. Actualment, la capital del Bages compta amb representants de 118 nacionalitats, una realitat que la jornada vol visibilitzar des d'una vessant festiva i participativa.
Catorze entitats mostraran les seves tradicions
La Festa Intercultural s'ha consolidat al llarg dels anys com una mostra del treball conjunt de les associacions de persones d'orígens diversos establertes a Manresa. En aquesta tretzena edició hi prendran part catorze entitats, que instal·laran parades per donar a conèixer aspectes de les seves cultures, des de la gastronomia fins a l'artesania.
Les associacions participants seran l'Associació Africana de Solidaritat, l'Associació Cultural Argentina de Manresa, l'Associació Boliviana de Manresa, l'Associació de Colombians Residents al Bages, l'Associació de Dones Al Noor de Manresa, l'Associació d'Equatorians de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, l'Associació de Ghanesos del Bages, l'Associació de Guineans de Manresa, l'Associació Islàmica Cultural de Manresa, l'Associació d'Amics del Senegal del Bages, l'Associació Cultural Romanesa de Manresa, la Federació de Joves Xinesos d'Ultramar i l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa.
Vuit actuacions ompliran la tarda i el vespre
La inauguració de la festa tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda amb la participació de les autoritats municipals. Tot seguit començaran les actuacions, que s'allargaran fins a la mitjanit.
El Centre Cultural Xinès a Manresa obrirà el programa amb una exhibició d'òpera de Pequín i balls folklòrics xinesos. A continuació serà el torn de l'Associació Africana de Solidaritat, que oferirà balls tradicionals camerunesos, i de l'Associació Cultural Romanesa de Manresa, que actuarà amb el grup Harmonia.
La programació continuarà amb una mostra del folklore bolivià a càrrec de l'Associació Boliviana 6 d'Agost, que interpretarà danses com la Morenada, els Tobas, els Tinkus i els Caporales. Posteriorment, l'Associació Cultural Argentina de Manresa presentarà l'espectacle Argentina no sólo es tango, dedicat a la diversitat musical del país.
Ja al vespre, l'Associació de Ghanesos del Bages oferirà una exhibició dels balls tradicionals Kpalongo i Adowa, acompanyats per l'actuació del músic Abaadongo Adontanga. Després serà el torn de l'Associació d'Amics del Senegal del Bages, amb una mostra de música i danses senegaleses, mentre que l'Associació d'Equatorians de Manresa tancarà el programa amb música i cant de la mà de La Vivi.
Una cita consolidada per fomentar la convivència
La Festa Intercultural arriba aquest any a la tretzena edició consolidada com una de les activitats que millor reflecteixen la pluralitat cultural de Manresa. Més enllà dels espectacles, la jornada vol ser un espai de convivència que afavoreixi el coneixement mutu entre persones de procedències diverses i contribueixi a reforçar el sentiment de comunitat.