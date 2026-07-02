Santiago Sierra i Mónica Rikić encapçalen l'Ex Abrupto més ambiciós que ha acollit Moià

Moià tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en un dels principals punts de trobada de la creació contemporània més experimental amb la celebració de l'onzena edició d'Ex Abrupto. El festival de creacions transgressores reunirà els dies 3 i 4 de juliol més de mig centenar d'artistes i col·lectius en una programació que desplegarà instal·lacions, performances, arts sonores, audiovisuals, activitats familiars i propostes de reflexió sobre el territori, la memòria democràtica i els relats col·lectius.
L'edició d'enguany és una de les més ambicioses de la trajectòria del festival tant per la dimensió de la programació com per la incorporació de nous espais patrimonials recuperats per a la cultura. Entre els noms més destacats hi figuren l'artista Santiago Sierra, una de les figures més reconegudes de l'art conceptual i de denúncia política contemporani, i Mónica Rikić, que presentarà una gran instal·lació immersiva concebuda perquè el públic interactuï amb l'obra des de la contemplació i la respiració.
Com és habitual, Ex Abrupto transformarà espais patrimonials, industrials i naturals de Moià en escenaris de creació contemporània, convertint el municipi en un recorregut artístic que convida els visitants a descobrir tant les obres com els mateixos indrets que les acullen.
Onze anys convertint Moià en un laboratori de creació contemporània
Des de la seva creació, Ex Abrupto ha evolucionat des d'una proposta experimental impulsada des del territori fins a convertir-se en una cita consolidada del calendari cultural de la Catalunya Central. El festival ha mantingut una idea central: treure l'art contemporani dels circuits convencionals i situar-lo en diàleg directe amb el paisatge, els edificis i la comunitat local.
Aquesta aposta es manté intacta en la programació d'enguany. Les obres no s'exhibeixen únicament en sales o equipaments culturals, sinó també en antigues fàbriques, espais naturals, esglésies i edificis recuperats recentment. El resultat és un festival que funciona gairebé com un museu expandit a escala de poble, on el recorregut entre activitats forma part de l'experiència artística.
L'organització defensa que aquesta relació entre creació contemporània i territori és un dels elements que expliquen la consolidació d'Ex Abrupto, que combina artistes emergents i creadors consolidats i treballa conjuntament amb entitats i col·lectius locals.
La Mànega obre les portes amb una exposició creada pel mateix festival
L'edició començarà fins i tot abans de l'inici oficial del festival. Aquest dijous 2 de juliol, Ex Abrupto serà l'escenari de la inauguració pública de La Mànega, un nou centre especialitzat en arts visuals contemporànies i territori que neix després de la rehabilitació de l'espai.
Coincidint amb aquesta estrena, el festival hi presentarà en primícia l'exposició Caure del cavall, una producció pròpia creada per Maria Alcaide, Paula Artés, Natalia Domínguez i Irene Molina. La proposta reflexiona sobre els processos de ruptura, els moments de canvi i les transicions personals i col·lectives, una temàtica que travessa bona part de la programació d'enguany.
La inauguració de La Mànega representa també una fita per a Moià, que incorpora un nou equipament dedicat a les arts visuals contemporànies i reforça la seva aposta per convertir la cultura en un element de dinamització territorial.
Santiago Sierra porta a Moià una de les seves obres més icòniques
A partir de divendres, la programació visual del festival tindrà un dels seus grans atractius amb la projecció cinematogràfica de Los Encargados, una de les performances més conegudes de Santiago Sierra.
L'obra recupera l'acció que l'artista va dur a terme l'any 2013 a la Gran Via de Madrid, quan una processó de vehicles Mercedes va recórrer l'artèria principal de la capital transportant grans retrats col·locats cap per avall del rei emèrit i dels presidents dels governs espanyols des de l'inici de la democràcia.
Amb aquesta intervenció, Sierra planteja una crítica als mecanismes del poder polític i econòmic, denunciant les desigualtats i la violència estructural que, segons l'autor, exerceixen tant el capitalisme com les institucions sobre la ciutadania.
La presència de Sierra situa Ex Abrupto dins el circuit dels festivals que programen creadors de referència internacional en l'àmbit de l'art contemporani de caràcter crític i polític.
Una experiència immersiva amb vint escultures inflables
L'altra gran protagonista de les arts visuals serà Mónica Rikić, Premi Nacional de Cultura de Catalunya, que presentarà Psychoflage, una instal·lació multisensorial de gran format integrada per vint escultures inflables en moviment.
L'obra ocuparà l'espai de Cal Comadran, un antic complex industrial rehabilitat recentment, i transformarà l'edifici en una experiència immersiva en què el moviment lent de les peces i la respiració del públic formen part de la mateixa proposta artística.
Els visitants podran estirar-se al terra per contemplar la instal·lació mentre segueixen el ritme orgànic de les escultures, convertint la visita en una experiència sensorial allunyada del recorregut convencional d'una exposició.
Més enllà dels llenguatges artístics, bona part de la programació comparteix una mirada crítica sobre les estructures de poder, la memòria democràtica, la construcció dels relats oficials o els mecanismes de control social. Sense renunciar a l'experimentació formal, les propostes d'enguany conviden el públic a qüestionar els discursos establerts i a reinterpretar tant els espais que les acullen com la història que hi ha al darrere.
El patrimoni industrial, religiós i natural es converteix en escenari artístic
L'aposta pels espais patrimonials continuarà a Les Faixes, l'antiga fàbrica tèxtil de Moià que acollirà Bosc Sintètic, una instal·lació immersiva del col·lectiu Eyesberg. La proposta imagina un paisatge en què la natura ha estat substituïda per la tecnologia, combinant imatge i so per crear una atmosfera distòpica.
La visita inclourà també un recorregut col·lectiu per l'interior de les antigues naus fabrils, que pròximament seran rehabilitades per convertir-se en un nou equipament cultural del municipi.
Aquesta dimensió patrimonial és una de les grans singularitats del festival. La Mànega, Cal Comadran i Les Faixes exemplifiquen tres moments diferents de la transformació urbana de Moià: un nou centre d'arts visuals, un complex industrial recuperat i una antiga fàbrica en procés de reconversió cultural. Ex Abrupto utilitza aquests espais no només com a contenidors d'activitats, sinó com a part del relat artístic de l'edició.
Les arts sonores ocuparan tres espais singulars del municipi
Les arts sonores tornaran a tenir un paper central dins la programació d'Ex Abrupto, que enguany desplegarà els seus concerts i actuacions en tres espais molt diferents entre si, convertint cadascun d'ells en una experiència artística pròpia.
El primer serà Surgència, ubicat al Mercat d'Autoedició del Parc Municipal Francesc Viñas. A partir de les 2/4 de 2 del migdia, aquest escenari es convertirà en l'aparador de creadors emergents vinculats a l'electrònica i les músiques híbrides amb les actuacions de Gal:la, Gerd, Nicolás D Angel i Mark Allen Soul.
Ja a la tarda, l'Escola Pia de Moià obrirà excepcionalment les portes de la seva església perquè es transformi en un espai dedicat a les propostes sonores més experimentals. L'edifici acollirà les actuacions d'Isabel Archs, Miriam Martín i Corprès, i Arco Glanz, en un diàleg entre arquitectura religiosa i creació contemporània que és una de les marques d'identitat del festival.
La jornada culminarà al vespre al Torrent del Mal, que tornarà a convertir-se en un dels espais més singulars d'Ex Abrupto. L'escenari, instal·lat literalment sobre l'aigua, acollirà a partir de les 8 del vespre una programació íntegrament protagonitzada per dones.
Primer serà el torn de les actuacions en directe de Fernanda Alemán i Kendra. Més tard, a partir de les 11 de la nit, prendran el relleu les DJ Lux Lisbon, Gatasanta i Imox.
El festival defineix aquest espai com el seu particular Sónar dissident, gratuït i en clau femenina, una aposta que reforça tant la presència de les dones en l'àmbit de la música electrònica com el caràcter alternatiu que ha caracteritzat Ex Abrupto des dels seus inicis.
L'audiovisual i la recerca artística guanyen pes
L'edició d'enguany consolida també dues línies de treball que han anat adquirint protagonisme en els darrers anys. D'una banda, el programa audiovisual comissariat per Cloe Masotta celebra la seva segona edició consecutiva amb Abismar-se en l'amor, abismar-se en l'oblit, una proposta que reunirà obres de Valentina Alvarado Matos, Jodie Mack i Samira Badran.
El recorregut planteja una reflexió sobre la memòria, el desig, el paisatge i les formes de resistència davant l'oblit, consolidant l'Auditori Sant Josep com l'espai del festival dedicat a les pràctiques audiovisuals i cinematogràfiques experimentals.
Paral·lelament, el programa Non Terrae Plus Ultra, impulsat per A cobert, arriba a la tercera edició reforçant el vincle entre residència artística, producció i exhibició. La protagonista serà María Rosa Arànega amb Escarnir, un projecte que investiga la vergonya com a instrument de control social mitjançant el dibuix, el vídeo i la instal·lació. La proposta estableix connexions entre la repressió exercida històricament contra les dones i les formes contemporànies d'escarni públic. L'obra es podrà visitar durant el festival i també al llarg de l'estiu al Museu de Moià, ampliant així la vida de la programació més enllà dels dies de celebració d'Ex Abrupto.
Una mirada crítica sobre la memòria democràtica de Moià
La memòria democràtica tornarà a ocupar un lloc destacat dins la programació del festival amb l'exposició O tots o ningú, creada pel col·lectiu Dictadura i Elvira Permanyer i Sert. La mostra pren com a punt de partida una pintada anònima apareguda sobre la placa franquista dedicada als Caídos por Dios y por España, que va presidir la façana de l'església de Moià entre els anys 1940 i 1978.
A partir d'aquell gest de desobediència civil, l'exposició qüestiona els relats construïts pel bàndol vencedor de la Guerra Civil i es pregunta quines persones van quedar excloses dels processos oficials de memorialització. La proposta recupera els noms dels moianesos assassinats o represaliats entre 1936 i 1939 i reflexiona sobre les absències que encara avui continuen presents en l'espai públic.
Aquest mateix fil conductor connecta amb Escarnir, de María Rosa Aránega, que també forma part de la programació d'arts visuals. El projecte analitza la vergonya com un mecanisme polític i social destinat al control dels cossos, especialment els femenins, i traça una genealogia que uneix les pràctiques repressives de la Inquisició, la violència exercida durant el franquisme i les formes actuals d'humiliació pública.
Un espai per a la creativitat dels més petits
Ex Abrupto manté també la seva aposta pel públic familiar amb diverses activitats pensades perquè els infants s'apropin als llenguatges de la creació contemporània. Entre les propostes destaca un taller musical adreçat a nens i nenes d'entre 6 i 13 anys que els convida a experimentar amb objectes quotidians -com ara un colador- per descobrir-ne les possibilitats sonores.
Els sons obtinguts es modularan posteriorment amb un sintetitzador fins a convertir-se en la base d'un concert de música electrònica i visual protagonitzat pels mateixos participants, acostant així la creació experimental als més petits des de l'experiència directa.
Un festival que passa al poble
Més enllà dels noms propis, l'edició d'enguany reforça una idea que ha acompanyat Ex Abrupto des dels seus inicis: durant dos dies, Moià es converteix en un gran recorregut d'art contemporani a cel obert.
Les activitats es distribueixen entre places, esglésies, fàbriques, espais naturals i equipaments culturals, de manera que el públic descobreix simultàniament les obres i el patrimoni del municipi. El festival no funciona com un recinte tancat, sinó com una xarxa d'espais connectats que transforma el centre històric i els seus voltants en un laboratori de creació contemporània.
La presència aquest any de figures com Santiago Sierra i Mónica Rikić, la inauguració de La Mànega, la recuperació d'espais industrials per a usos culturals i una programació que combina arts visuals, música, audiovisual, memòria democràtica i activitats familiars converteixen aquesta edició en una de les més ambicioses de la història del festival i reforcen el paper d'Ex Abrupto com una de les cites de referència de la creació contemporània a la Catalunya Central.