Castellcir estrena amb èxit la primera Trobada de Cultura Popular del Moianès

Castellcir va acollir dissabte la primera Trobada de Cultura Popular del Moianès, una jornada que va reunir nombroses entitats dels diferents municipis de la comarca en una diada marcada per la participació, la convivència i la promoció de les tradicions populars. La iniciativa, impulsada per la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès, va omplir el parc de la Quintana d'activitats durant tot el dia i va posar de manifest la bona sintonia entre els col·lectius participants.
Una jornada plena d'activitats
La trobada es va celebrar al parc de la Quintana, coincidint també amb un torneig de petanca, i va comptar durant tota la jornada amb una fira d'entitats i servei de bar. El programa va incloure una àmplia varietat d'activitats organitzades per les diferents entitats de la comarca.
Els actes van començar amb una galejada matinal a càrrec dels Bandolers de Castellterçol, seguida del concurs de paelles organitzat per Activaterçol i de l'actuació de benvinguda dels Falcons i els Gegants de Castellcir, amfitrions de la jornada. Al llarg del dia també es van desenvolupar tallers impulsats per la Cabra d'Or, els Bastoners, els Geganters, l'Espai Musical i Danses Tradicionals de Moià i els Falcons de Castellcir.
La programació va continuar amb un vermut musical protagonitzat per Júlia i Núria, el dinar popular organitzat per Activaterçol i la Coordinadora, música de sobretaula amb PD M&M, el tradicional mataconills refrescant de La Flama de Castellterçol i la representació del Contrapàs a càrrec de l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol.
A la tarda es va celebrar la cercavila, seguida del sopar popular, una actuació teatral d'El Remolí Teatre de Moià, l'espectacle de foc dels Diablets i el Muçol de Castellterçol i la sessió de cloenda amb PD Tí.
Una gran família de la cultura popular
Des de l'organització es fa una valoració molt positiva de la primera edició de la trobada. Malgrat l'esforç que ha suposat la coordinació de la jornada, així com les tasques de muntatge i desmuntatge, els impulsors destaquen la satisfacció d'haver aconseguit reunir les entitats de la comarca en una mateixa celebració.
Segons expliquen, la trobada no només ha servit per promocionar la cultura popular del Moianès, sinó també per crear nous vincles entre les diferents entitats, que asseguren que "ara ja són com una gran família".
Entre els moments més destacats de la jornada sobresurten la cercavila i l'espectacle de foc, en què el Muçol i la Cabra d'Or van compartir protagonisme. Les dues figures van ballar conjuntament en una imatge que, segons els organitzadors, va simbolitzar que dins la cultura popular "no existeixen rivalitats".
La voluntat de donar continuïtat al projecte
Durant la jornada també es va llegir el manifest inaugural de la trobada, i des de la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès s'ha volgut agrair especialment a l'Ateneu la Polseguera de Moià la iniciativa d'impulsar la creació de la coordinadora que ha fet possible aquesta primera edició.
L'organització confia poder repetir l'experiència l'any vinent i espera que aquesta iniciativa pugui inspirar altres comarques a impulsar projectes similars per reforçar la col·laboració entre entitats i contribuir a mantenir viva la cultura popular catalana.