Castellterçol acollirà una jornada informativa sobre el Plater i el seu impacte al Moianès

L'Espai Escènic de Castellterçol acollirà el dijous 2 de juliol, a les 7 de la tarda, una jornada informativa dedicada al Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya (Plater) i a les seves possibles afectacions al Moianès. La convocatòria s'adreça especialment a propietaris de finques rústiques, pagesos, masovers, conservacionistes i a qualsevol persona interessada en el futur del territori.
Una sessió per analitzar les afectacions del Plater
La trobada està promoguda per l'Associació de Propietaris Rurals per a la Defensa i Manteniment del Territori, amb el suport del Fanal - Col·lectiu Ecologista del Moianès, i pretén oferir informació sobre l'estat actual del Plater, les seves implicacions i les opcions de participació en el procés.
La jornada s'obrirà amb una presentació de Jaume Galí i continuarà amb una introducció sobre el pla a càrrec de Miquel Buxó. Pilar Clapers exposarà les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del projecte, així com el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. Per la seva banda, Manel Busquet explicarà les afectacions que la implantació del PLATER pot tenir sobre la propietat i els usos del sòl.
Espai per a preguntes i possibles accions conjuntes
L'acte també reservarà un espai perquè els assistents puguin plantejar dubtes, preocupacions i consultes, així com valorar possibles accions conjuntes i mecanismes de suport mutu entre els afectats.
Segons els organitzadors, l'objectiu és facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur del Moianès. La participació és gratuïta i oberta a tota la ciutadania.