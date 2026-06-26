Castellcir acollirà la primera Trobada de Cultura Popular del Moianès aquest dissabte

El parc de la Quintana de Castellcir serà l'escenari aquest dissabte 27 de juny de la primera Trobada de Cultura Popular del Moianès, una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès que reunirà entitats de diversos municipis de la comarca en una jornada oberta a tothom.
Una iniciativa per enfortir la cultura popular de la comarca
La trobada neix arran de la creació, ara fa aproximadament un any, de la Coordinadora de Cultura Popular del Moianès, una plataforma promoguda per l'Ateneu la Polseguera de Moià amb l'objectiu de donar suport i crear sinergies entre les diferents entitats que treballen per mantenir viva la cultura popular als municipis de la comarca.
Aquesta primera edició se celebrarà a Castellcir amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per compartir experiències, donar visibilitat a les entitats i acostar les tradicions populars al conjunt de la ciutadania.
Activitats durant tot el dia
La programació començarà a les 9 del matí amb un torneig de petanca i inclourà, al llarg de la jornada, una galejada dels Bandolers de Castellterçol, un concurs de paelles, tallers infantils, un vermut musical, un dinar popular i diverses actuacions.
A la tarda, els tallers de cultura popular començaran a les 5 i la cercavila, amb la participació de gegants, diables, bastoners, l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol i la Cabra d'Or de Moià, s'ha avançat finalment a 2/4 de 7 de la tarda. La jornada continuarà amb un contrapàs, un taller de cabrons, un espectacle de foc i una sessió musical de cloenda.
Durant tot el dia també hi haurà una fira d'entitats i servei de barra, en una proposta gratuïta i oberta a tots els públics que pretén reivindicar la cultura popular com a element de cohesió i participació al Moianès.