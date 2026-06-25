Efímera torna al CACiS de Calders amb art, poesia, música i instal·lacions aquest dissabte

El CACiS - El Forn de la Calç de Calders acollirà el proper dissabte 27 de juny una nova edició d'Efímera, una proposta cultural que reunirà durant tota una tarda i vespre diverses disciplines artístiques en un entorn natural i patrimonial.
Una tarda d'art i creació contemporània
La programació començarà amb una visita guiada a càrrec d'Ona Trepat i continuarà amb diferents accions performatives protagonitzades per Zeltia, Mireia Zantop, Goretti Ribas i Rubén Fortuny.
La jornada també inclourà la proposta poètica Terra Fèrtil, amb Marta Coll, acompanyada de la música de Xevi Ariza. A més, els assistents podran descobrir i dialogar amb l'obra lumínica 2 DUAL, creada per Txema Rico.
Música i sopar per completar la jornada
Efímera es clourà amb l'actuació de Humana Sound System, que posarà el punt final a una jornada marcada per la combinació d'art contemporani, experimentació i cultura.
Paral·lelament, s'oferirà un sopar de Slow Turisme amb opcions vegetarianes i veganes, per al qual caldrà fer reserva prèvia. Durant tota la tarda i el vespre també hi haurà servei de barra per als assistents.