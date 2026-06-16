La Biblioteca del Casino acollirà l'exposició «Una granota salta» del taller Lletraguarits

L'Ajuntament de Manresa i l'Espai Creatiu Lletraguarits inauguraran el pròxim 25 de juny l'exposició Una granota salta a la Biblioteca del Casino. La mostra presenta una selecció de peces creades al llarg del curs pels participants del taller Lletraguarits, dedicat a l'exploració de l'escriptura, les lletres i els haikus des d'una perspectiva artística i experimental.
L'exposició es podrà visitar del 25 de juny al 27 de juliol i recull treballs que investiguen els processos creatius i la relació entre la paraula, la matèria i l'espai.
Un taller d'escriptura expandida
Lletraguarits forma part del programa municipal Espais Creatius i s'ha desenvolupat durant tot el curs al Centre Cívic Selves i Carner sota la direcció d'Ariadna Torres. La proposta concep l'escriptura com una pràctica sensible i material que va més enllà del text escrit.
Les obres exposades són fruit de processos d'experimentació que exploren diferents maneres de relacionar-se amb la paraula i la creació artística.
Treballs amb argila, paper artesanal i poesia visual
Entre les peces que es podran veure hi ha treballs d'escriptura sobre argila, paper elaborat artesanalment a partir d'escorça d'arbre seguint tècniques d'origen xinès i exercicis realitzats amb tinta ferrogàl·lica produïda amb materials naturals.
La mostra també inclou exemples de poesia visual, llibres d'artista i composicions basades en l'haiku, un gènere poètic que el taller ha treballat com a exercici d'observació, síntesi i atenció al detall.
Inspirada en un haiku de Bashō
El títol Una granota salta fa referència a un dels haikus més coneguts del poeta japonès Matsuo Bashō. Amb aquesta evocació, l'exposició convida els visitants a reflexionar sobre la presència, el silenci i la contemplació a través de la literatura i dels materials emprats en el procés creatiu.
La inauguració tindrà lloc el 25 de juny a les 11 del matí a la Biblioteca del Casino.